大灣區GBA新聞：深圳今年GDP目標增6% 高於全國 政協倡海洋新城建深港融合試驗區

工業投資增12% 推動重大項目

今年主要工作方面，覃偉中指出要繼續深化前海合作區改革，深港澳合作要更緊密；堅持製造業立市之本，包括加強戰略新興產業，補齊半導體與集成電路、智能傳感器等產業短板；提升生物醫藥、高端醫療器械、精密儀器設備、智能機器人等產業創新能力；推進海工裝備、海洋電子等海洋產業高端化發展，力爭2022年戰略新興產業增加值達到1. 3萬億元（人民幣，下同）。

另外，今年深圳將全力推動重大工業項目落地，加大以先進製造業為主的工業投資力度，預計全年工業投資增長12%以上，重大項目包括建成投產中芯國際12英吋線、華星光電T7二期等項目，還將推進先進製造業與工業互聯網深度融合創新，推動製造業數字化轉型發展。

除了工業投資，連同基建及民生項目，深圳市今年計劃投資2241.3億元，按年增加6.3%，其中基建項目包括新皇崗口岸聯檢大樓及機場東綜合交通樞紐工程等重點前期項目。

目標增高新技術企業500家

覃偉中亦提出，今年要有序推進港口作業機械、泥頭車、環衛車輛等車種的新能源化，全市新增新能源汽車目標11.5萬輛；在支持企業方面，爭取企業做大做強，目標今年新增國家高新技術企業500家、新增境內外上市公司30家以上，新培育獨角獸企業5家。

隨着深圳兩會召開，深圳市多名港區政協亦就大灣區及深港融合等範疇集體提案，包括建議開通深圳機場到香港西九龍的直達高鐵列車，以及配合香港規劃的洪水橋到前海鐵路，在前海範圍內沿線多增設接駁站；此外亦建議將深圳機場北側的海洋新城打造成深港深度融合試驗區，區內除了提供高度開放的國際運輸和清關管理，以及免稅措施，還可探索區內企業選擇適用香港法律，以及爭取建設直達香港的國際數據專用通道等。

倡試驗區探索企業用港法律

另外，南山區副區長葉春建議在前海展開數字人民幣應用試點，鼓勵企業開發跨境移動支付應用。深圳大學傳播學院院長巢乃鵬則提案在前海規劃設立深港影視產業園區，推進深港影視合作發展。針對醫療融合，龍華區政協副主席馬曉歌建議港澳醫師短期執業延長至5年，並允許多點執業和多專業執業，加快制定港澳護士、藥劑師等准入規則，以及進一步擴展「藥械通」目錄和試點醫療機構範圍。