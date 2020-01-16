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大灣區GBA新聞：「老對手」廣州酒家收購 陶陶居純利增3倍

【明報專訊】在廣州西關第十甫路，始創於1880年的粵菜名店陶陶居和1935年創辦的廣州酒家同樣是餐飲界老字號，且雙方原本是「宿敵」，但如今在廣州各大超市出售的「陶陶居」急凍包點，包裝上「生產方」卻是「廣州酒家集團」。因一度經營不善的陶陶居經過幾輪易手，最終被「老對手」廣州酒家100%收購。

重組業務 產品種類增5倍

上世紀50年代「公私合營」時，兩店皆被收歸國有。改革開放後，廣州酒家率先引進香港管理模式、實行連鎖經營，除餐飲外還銷售月餅、急凍包點等食品，於2017年A股上市後，目前市值125億元（人民幣，下同）。

陶陶居業務同樣是餐飲和食品兩大板塊，不過因其經營不善，2000年將餐飲品牌授權予港資的幸運樓飲食有限公司，食品經營權仍屬國資的廣州飲食服務企業集團有限公司。2015年，廣飲集團再將「陶陶居」商標中的餐館服務項目許可使用權交給做山東菜起家的食尚國味集團，導致市面上有三方共同使用「陶陶居」商標，但大多數消費者並不知情。2018年，幸運樓合約到期，2019年起，廣州酒家陸續收購陶陶居食品、餐飲業務，至2021年12月底完成100%收購。

收購期間，廣州酒家重組陶陶居的餐飲和食品業務，重組後的陶陶居產品種類增加5倍，除了傳統的月餅、糉，還增加了蛋黃酥、老婆餅等手信類產品，以及蛋卷等休閒食品，電商銷售額從2017年收購前的不足2000萬元，去到2019年已升逾倍至超過4000萬元。據廣州酒家公告，2017至2018年，陶陶居純利分別為450.32萬和744.07萬元；在2019年開始被廣州酒家收購後，陶陶居同年純利已達1069.92萬元，至去年進一步增至1770萬元，4年間純利增近3倍。

老字號順應潮流 分店開在大商場

其實過去餐飲業老字號習慣將門店開在老城區，以自有舖面為主，顧客多是中老年人，但隨着新舊商業區交替，這些老字號亦要順應潮流，將分店開在大商場內，以適應新一代消費者行商場購物兼食飯的習慣。廣州老字號投資控股有限公司品牌運營與綜合部相關負責人表示，「之前老字號基本都僅維持老店經營，對品牌傳播發展有很大局限，且不能完全滿足各個消費階層需要。」

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