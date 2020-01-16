大灣區GBA新聞：廣州老字號集合開店 網紅直播促銷 私募基金助老牌國企轉型 吸合資合作

明報記者 林迎 劉曉宇

數碼化轉型 接觸年輕顧客群

設在珠江新城花城直播基地的「廣州老字號優選手信集合店」內，陳列了來自十幾個廣州老字號的幾十種產品，包括白雲山安宮牛黃丸、廣氏菠蘿啤、泮塘馬蹄糕、利工民服裝、第一福珠寶、五羊表業（前身為廣州手表廠）、罡罘酒等。市民可於店內一次過買到所有老牌子產品，在手信店直播時段，還會有網紅主播「落場」帶貨。展示間陳列的商品附有二維碼，顧客亦可以掃描進入企業微信公眾號或網店網購。

除了現場實體店，短片分享網站「抖音」亦開設「廣府優選手信」集合店，目前已有十多間企業進入，未來數量還有望增加。廣州老字號協會相關負責人介紹，這是協會旗下企業數碼化轉型舉措之一。除此之外，還有微信小程式「老字號尚品」、小紅書、微信店舖，同時進駐京東、天貓等大型電商平台，結合直播、短片、微信公號推廣，以求增加曝光率、接觸年輕顧客群。

133家老字號獲協會認證

廣州目前獲協會認定的老字號有133家，分佈在20多個行業。根據廣州老字號協會的定義，想成為「老字號」要成立超過50年，具有傳統特色或文化價值，得到廣泛社會認同和讚譽，且要求「經營狀况良好，具有較強的可持續發展能力」，由企業自行申報後，經協會組織專家評定，最終認證其稱號。

市政府多方案振興老字號

推進混合所有制改革

不過，老字號企業的經營狀况良莠不齊，部分在新商業浪潮中已顯弱勢。廣州近年陸續推出多個方案，如去年初的《廣州市支持中醫藥中華老字號品牌振興實施方案》、9月推出的《關於振興市屬國有企業老字號的若干措施》，決定通過混合所有制改革，實現老字號品牌資產增值。2022年廣州市政府工作報告亦提及，未來5年要培育建設國際消費中心城市，振興老字號被列為重要工作之一。

在廣州市國資委支持下，作為國有投資公司的廣州產業投資控股集團去年成立廣州老字號投資控股有限公司，專職品牌營運，建立老字號品牌輸出管理體系、供應鏈體系、電商平台體系三大業務體系。該公司的成立，標誌着廣州市屬國企老字號產業資本化運作有了官方平台。

廣州產投集團同時設立廣州老字號振興基金，以私募基金模式運作，首期規模4.04億元人民幣。該基金由產投集團、嶺南集團、廣州商控、廣州酒家、珠江鋼琴、廣藥集團、廣州輕工國資經營管理公司、廣州越秀資本管理公司等國企及民營的廣州食尚國味飲食公司、廣州楓盛投資公司共同出資，並簽署《廣州老字號振興基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》。

根據該協議成立的廣州老字號振興基金合伙企業，將按照「宜混則混」、「一企一策」的原則，推進老字號混合所有制改革，吸引民營資本參與老字號改制重組、合資合作，推動老字號建立現代法人治理結構，完善激勵、決策和用人機制，推行職業經理人制度，同時亦計劃推動部分國企老字號上市。

截至目前，廣州老字號投資控股有限公司納入了蓮香樓、泮溪、北園、大同、回民飯店、太平館、惠如樓等餐飲名牌。老字號振興基金下一步則對臘味品牌「皇上皇」和醬料品牌「致美齋」等作資本運作。

學者：資本運作是老字號長久之計

廣東財經大學流通經濟研究所所長王先慶認為，讓老字號通過資本運作，與一些規模較大的企業嫁接、把品牌做大，才是長久之計，「如果單靠一個老字號企業在新的市場環境和消費習慣下『單打獨鬥』，是比較困難的」。對於大中型企業及上市公司來說，控股收購等運作也將提高老字號集約化、規模化、一體化經營水平。