劏房戶裝獨立水表 8個月14宗

56宗疑濫收水費舉報 53宗證據不足

水務署在2017至2021年間，收到56宗懷疑劏房濫收水費的舉報，其中53宗證據不足，1宗已檢控，2宗仍在調查。而協助業主為劏房戶安裝獨立水表的先導計劃至2月底推行已有8個月，有14宗申請。

調查指七成不知規管水費條例生效

明愛荃灣社區中心及「荃灣舊區租客行動」去年11月至今年1月期間，訪問共243戶荃灣劏房居民，當中逾73%不知道規管業主濫收水費的條例已生效，逾92%租戶的單位沒安裝獨立水表、由業主自訂水費收費水平。

租戶被徵收的水費中位數為每立方米13元，最高每立方米18元，遠超水務署訂明的收費水平（每立方米4.16元至9.05元）。有受訪家庭被業主按人頭收水費，最高每月每人80元；亦有部分劏房戶須按業主要求，每月先就水費繳交指定金額，但業主並不會出示水費單。只有約36%受訪者表示會舉報業主，其餘不選擇舉報的均擔心舉報後會不獲續租、被加租或提出解除租約。

有遭按人頭收水費 有交指定金額

荃灣舊區租客行動成員陳偉雄稱，水務署就濫收水費作出的巡查不足，引述署方回覆稱去年5月至今年1月，主動巡查只有20多宗，覆蓋率佔全港劏房極低。他認為政府應立法防止舉報者被業主逼遷等，否則住戶即使被濫收水費，亦不敢舉報。他又說，即使《劏房租務管制條例》年初生效，但只覆蓋條例實施後新簽的租約，受惠人數不多，劏房濫收水費仍普遍存在，建議水務署更主動巡查全港唐樓及三無大廈，加強主動執法，並規管劏房安裝獨立水表。

荃灣舊區租客行動成員譚穎潼表示，先導計劃成效不佳，除了宣傳不足，現時沒有劏房業主因條例受罰，業主沒有誘因改善。