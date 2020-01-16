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機場截印度走私新冠口服藥 連同其他藥品總值300萬 料供鄰近地區

【明報專訊】海關上月在機場截獲一批非法入口的美國默沙東藥廠研發、授權印度副廠製造的新冠口服藥，調查後拘捕一名男子。行動檢獲藥品總市值約300萬元，包括4.7萬粒新冠口服藥，以及7萬粒和900支其他受管制藥物，初步調查相信，藥物會經分拆、重新包裝後寄往鄰近地區買家。檢獲藥物成分仍有待化驗。

機場海關上月21日於香港國際機場檢查由印度空運抵港、報稱禮物的郵包，發現內藏1.2萬粒新冠口服藥。案件由海關有組織罪案調查科接手，經跟進調查，兩日後在上水商廈單位再檢截一批相同藥物，以及大批其他受管制藥物。另於本月1日，再在赤鱲角機場截獲另一批寄往同一地址的受管制藥物。

4.7萬粒口服藥市值50萬 拘1男

海關於行動中共檢獲約4.7萬粒新冠口服藥，市值約50萬元；另有7萬粒和900支抗癌、治療心血管疾病等受管制藥物，藥品總市值約300萬元。案中被捕55歲男子，涉嫌沒有有效許可證下入口藥劑產品及藥物，以及沒有有效許可證下管有毒藥表第1部所列藥物，已獲准保釋候查。 

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任王逸彥稱，涉事新冠口服藥由美國默沙東藥廠研發，授權印度副廠製造，並只限當地使用。初步調查相信，被捕男子負責租用及管理倉庫，並將藥物分拆、重新包裝及安排寄送，藥品主要供應鄰近地區，暫未流入市面。海關將調查案件背後是否涉集團經營，不排除更多人被捕。

料分拆再包裝轉寄 未流入市面

海關呼籲市民，切勿購買成分及來歷不明藥物，所有於本港註冊的藥物均有編號，格式為「HK-」及5位數字。現時本港用作治療的兩款已註冊新冠口服藥，只由醫療機構及醫生予以使用，不會於零售層面出現。

根據《進出口條例》，任何人於沒有有效許可證下入口藥劑產品及藥物即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁兩年。

另外，根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按條文規定，而管有毒藥表第1部所列藥物，即屬違法，最高可被罰款10萬元及監禁兩年。

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