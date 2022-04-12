指「臨別禮」違規 城大限學生4‧22前回覆 收信者：校方設法與學生會割席

設施處發信 校方：管理層不知

校方電郵開首稱，涉事學生參與2月14日的事件，包括學生會舉辦的集會（rally），涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及其他嚴重違規行為，又說有學生有煽動犯罪意圖，以及未經許可在校過夜和辱罵保安等。

電郵又稱，設施管理處調查後，有足夠證據顯示涉事學生是參與者之一，涉違反一系列行為、舉止不符大學生的合理期望，亦針對個別學生，臚列相關違規行為，裁定他們行為不當，要求學生本月22日、即7個工作天內交代承認或否認指控並抗辯。校方又稱，學生承認指控或指控證實成立後，會再獲書面通知並列明處罰，可上訴。

收信學生：只犯聚指控較公道

陳同學（化名）說收到電郵時感愕然，認為校方部分指控與事實不符，將就相關指控提交抗辯和證據。他說，只有涉違反防疫規例的指控較公道，其餘多項指控都顯示校方有意跟學生會割席，「正如多間大學都與學生會割席，校方（城大）做法亦想斬斷跟學生會所有關係」。

城大學生會2月14日舉行「臨別禮」。據了解，城大之後就事件報警。警方同月20日稱接報指有人在校園內聚集，其間寫上煽動「港獨」字句，涉干犯港區國安法；警務處國安處展開調查。校方當時回覆稱，不少學生社交媒體平台均高調轉發有關消息，「至於『演發』出來的國安問題，始料不及，引起各界注意，不必大學舉報」。