港聞

港聞二

指「臨別禮」違規 城大限學生4‧22前回覆 收信者：校方設法與學生會割席

【明報專訊】城大學生會因被校方勒令遷離會室，2月中舉辦「臨別禮」，其間有人手寫便利貼張貼民主牆、叫喊標語等。警方國安處其後接手調查，稱有人寫煽動「港獨」字句，涉嫌干犯《港區國安法》。城大設施管理處昨向部分涉事學生發電郵，稱經過調查，他們違反學生紀律守則，被裁定行為不當（Misconduct），要求學生本月22日前回覆交代承認或否認指控並抗辯。接獲信件的陳同學（化名）認為，校方想以各種方式與學生會「割席」，斬斷所有關係。校方昨晚回覆，就有關事宜，大學管理層並不知情。

設施處發信 校方：管理層不知

校方電郵開首稱，涉事學生參與2月14日的事件，包括學生會舉辦的集會（rally），涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及其他嚴重違規行為，又說有學生有煽動犯罪意圖，以及未經許可在校過夜和辱罵保安等。

電郵又稱，設施管理處調查後，有足夠證據顯示涉事學生是參與者之一，涉違反一系列行為、舉止不符大學生的合理期望，亦針對個別學生，臚列相關違規行為，裁定他們行為不當，要求學生本月22日、即7個工作天內交代承認或否認指控並抗辯。校方又稱，學生承認指控或指控證實成立後，會再獲書面通知並列明處罰，可上訴。

收信學生：只犯聚指控較公道

陳同學（化名）說收到電郵時感愕然，認為校方部分指控與事實不符，將就相關指控提交抗辯和證據。他說，只有涉違反防疫規例的指控較公道，其餘多項指控都顯示校方有意跟學生會割席，「正如多間大學都與學生會割席，校方（城大）做法亦想斬斷跟學生會所有關係」。

城大學生會2月14日舉行「臨別禮」。據了解，城大之後就事件報警。警方同月20日稱接報指有人在校園內聚集，其間寫上煽動「港獨」字句，涉干犯港區國安法；警務處國安處展開調查。校方當時回覆稱，不少學生社交媒體平台均高調轉發有關消息，「至於『演發』出來的國安問題，始料不及，引起各界注意，不必大學舉報」。

相關字詞﹕國安處 城大 港區國安法

上 / 下一篇新聞

民望負數 李家超：會參考批評輿論 稱修逃犯例已終結 學者：欲洗強硬形象
民望負數 李家超：會參考批評輿論 稱修逃犯例已終結 學者：欲洗強硬形象
李日跑10場見政團組織 葉劉讚誠懇
李日跑10場見政團組織 葉劉讚誠懇
楊森出獄 籲港人緊守崗位續講真話
楊森出獄 籲港人緊守崗位續講真話
師生復課須天天快測 可抽查覆檢 未打針禁課外活動
師生復課須天天快測 可抽查覆檢 未打針禁課外活動
3指標緊急介入 5%師生陽性一學生重症研停課
3指標緊急介入 5%師生陽性一學生重症研停課
DSE考生回校領准考證 獲贈「幸福工具箱」打氣
DSE考生回校領准考證 獲贈「幸福工具箱」打氣
3日2875呈報 張竹君：自檢有啲效 「至少數百宗無篩查未必找到」
3日2875呈報 張竹君：自檢有啲效 「至少數百宗無篩查未必找到」
何栢良：接種建議複雜 料醫生不掌握
何栢良：接種建議複雜 料醫生不掌握
網上輔導救活崩潰學生 港大學者盼成公院恆常服務
網上輔導救活崩潰學生 港大學者盼成公院恆常服務
外展隊小學接種 有學護打空針
外展隊小學接種 有學護打空針
可領口服藥免費派 私醫擬訂專門時段
可領口服藥免費派 私醫擬訂專門時段
機場截印度走私新冠口服藥 連同其他藥品總值300萬 料供鄰近地區
機場截印度走私新冠口服藥 連同其他藥品總值300萬 料供鄰近地區
劏房戶裝獨立水表 8個月14宗
劏房戶裝獨立水表 8個月14宗
大灣區GBA新聞：廣州老字號集合開店 網紅直播促銷 私募基金助老牌國企轉型 吸合資合作
大灣區GBA新聞：廣州老字號集合開店 網紅直播促銷 私募基金助老牌國企轉型 吸合資合作
大灣區GBA新聞：「老對手」廣州酒家收購 陶陶居純利增3倍
大灣區GBA新聞：「老對手」廣州酒家收購 陶陶居純利增3倍
大灣區GBA新聞：深圳今年GDP目標增6% 高於全國 政協倡海洋新城建深港融合試驗區
大灣區GBA新聞：深圳今年GDP目標增6% 高於全國 政協倡海洋新城建深港融合試驗區
灣區手記：江邊風情畫 ／文：尚東美
灣區手記：江邊風情畫 ／文：尚東美
2019年「光復元朗」未獲批 續號召「購物」掀衝突 還押8月 鍾健平認組織集結明判刑
2019年「光復元朗」未獲批 續號召「購物」掀衝突 還押8月 鍾健平認組織集結明判刑
黃之鋒覆核警查手機 達協議停聆訊
黃之鋒覆核警查手機 達協議停聆訊
旁聽者煽動案 「牧師和你顛」營運者遭拒保釋
旁聽者煽動案 「牧師和你顛」營運者遭拒保釋
港鐵車廂開枱打麻將 5男各罰1000元
港鐵車廂開枱打麻將 5男各罰1000元
近10年甲級工程超支680億 比率6.4%
近10年甲級工程超支680億 比率6.4%
玩具店員狎男童案 新上司稱被告正直 未聞涉案
玩具店員狎男童案 新上司稱被告正直 未聞涉案
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】為全日制專上學生而設 天文台暑期實習 每月有萬元
【Emily】為全日制專上學生而設 天文台暑期實習 每月有萬元
【Emily】工聯搞國安網上問答賽 問同意盡快立23條否
【Emily】工聯搞國安網上問答賽 問同意盡快立23條否
【Emily】日均兩篇 林鄭新聞稿增七成
【Emily】日均兩篇 林鄭新聞稿增七成
【Emily】交提名見唔到李家超 選委貼與競選辦副主任合照
【Emily】交提名見唔到李家超 選委貼與競選辦副主任合照
【Emily】響應做快測 鄭泳舜揭陽性
【Emily】響應做快測 鄭泳舜揭陽性
【Emily】民主黨開網店籌款 賣卿姐金句明信片
【Emily】民主黨開網店籌款 賣卿姐金句明信片