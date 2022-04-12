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可領口服藥免費派 私醫擬訂專門時段

【明報專訊】政府本月初宣布將向私家醫生提供兩款治療新型冠狀病毒的口服藥，衛生署昨發信通知已登記使用醫健通的醫生，可透過網上平台要求提供藥物。文件未提及患者如何取藥，有醫生考慮讓患者親友代為取藥，或安排特定時段讓患者親身求診；有醫生則認為診所欠防疫裝備，或增傳播風險。

已登記的私家醫生昨傍晚起可登入網上平台，每次可要求提供每款上限10次標準療程的口服藥；若平日下午4時前提出要求，供應商會盡量於第二個工作天處理，藥物將派發到醫生其中一個應診地址。私家醫生必須遵守醫管局的療程指引，以及不可向病人就口服藥收取任何費用。

有醫生或安排患者親友代取藥

香港中華醫學會新冠病毒病專責小組召集人楊超發稱，昨已要求當局提供兩款藥各10次療程，稱曾有長者快速測試呈陽性，但不懂看檢測結果，故前往診所查問，若再有同類情况可處方藥物；至於在家確診者則視乎情况，或考慮安排患者親友代取藥。他說現時疫情已過高峰，但相信仍可方便居於診所附近的患者取藥。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，現有文件沒說明能否為患者遙距診症，盼當局未來有更多指引；他已要求當局提供口服藥，並計劃接受患者遙距或親身求診，若患者選擇親身求診，將為其預約特定時段，待其他患者離開診所後診症，減低感染風險。由於疫情回落，他預料每日只有零星新冠患者求診。

陳以誠稱診所欠防疫裝備 憂增傳播

醫學會會董及傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則認為，醫生可處方口服藥是好事，但差不多所有私家診所都未有足夠防疫措施，需政府幫助改善設施及提供遠程醫療服務，才有足夠能力為患者診症，否則或會傳給未染疫病人。

明報記者

（新冠疫情）

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