外展隊小學接種 有學護打空針

衛署調查 新都：已重新訓練

衛生署稱已得悉相關醫療事故，正調查事件。署方表示，負責注射疫苗的護士學生用未有抽取疫苗的針管為事主提供肌肉注射，發現時已即時停止接種，在場主管向家長解釋並致歉後，獲同意由在場另一醫護替該人注射。署稱接種者當日及翌日身體無礙。署方指出，在疫苗接種計劃或相關外展活動下，負責注射的醫護均屬合資格醫護人員或曾受指導的受訓人員，如醫護學生。

教育局向本報表示，已聯絡有關學校了解事件，該校分別於3月初及4月初為學童安排接種疫苗，局方將在有需要時為學校提供適切意見。

藥劑師：劑量小 兩小時無事就安全

香港醫院藥劑師學會副會長黃思豪指出，一般情况下醫護人員若跟足程序理應不會「打空針」。他指出，本港可供注射的科興或復必泰疫苗屬肌肉注射，加上接種劑量非常小，空氣最終會被肌肉吸收，故注射同劑量的空氣入肌肉帶來的風險不大，「最多只係打針部位有點痛」；而即使不慎注射入靜脈，小劑量的空氣亦會形成氣泡經肺部排走。黃思豪續稱，如被醫護不慎插入空針注射，市民可密切留意身體狀况，若有不良反應宜盡快求醫，同時提醒家長毋須過分擔憂，「一兩個鐘後無事其實就已經安全」。

翻查資料，天水圍新都綜合醫務中心本年初曾為逾30名市民接種逾期復必泰，衛生署曾發警告。

（新冠疫情）