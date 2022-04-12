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港聞二

網上輔導救活崩潰學生 港大學者盼成公院恆常服務

【明報專訊】「休息又對着電子產品，上課又對着電子產品，沒其他事可做。」大學生Amy因網課長留家，父母又天天吵架，情緒陷崩潰邊緣。她曾想向學校輔導中心求助，惟輪候時間長，於是參加網上精神諮詢服務接受輔導。港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱說，疫情為港人累積壓力且難面見輔導，期望網上輔導成公營恆常服務。

該學系2020年11月成立的網上精神諮詢服務先導計劃迎風計劃，透過網站及社交媒體接收疑有情緒困擾求助，並接受轉介，至今協助1600個案。在1332個案中，28%壓力來源為學業，19%為工作問題；約24%有焦慮徵狀，23%有抑鬱徵狀。935名受訪者中，約76%未曾向精神科求診。

私院貴公院久 疫下難面見輔導

陳友凱2019年起進行社區調查，2859名15至24歲受訪青年中，15%超出精神疾病國際指標K6中的嚴重水平，具潛在精神疾病。他表示，私家精神科醫生收費高，公營輪候長，疫下難面見心理輔導，病者難求助。迎風網上支援社區內精神困擾者，原本58%參加者具嚴重精神困擾，3個月後跟進已減至30.8%，他希望政府參考計劃，使網上輔導能成公營醫療恆常服務。

疫情下20歲大學生Amy需上網課，「休息又對着電子產品，上課又對着電子產品，感覺沒其他事可做，stuck in a rut（一成不變）。」父母天天吵架，令她傷心煩躁，壓力大得接近崩潰，連站起來做運動亦感無力。她原想找學校輔導服務，惟輪候太長，後找到迎風計劃，每周獲輔導，並有管理壓力工作坊，一個月後情緒改善，「原來有人傾訴已經很好」。

抑鬱者受鼓勵 終願求診

33歲抑鬱症患者Mango有失眠問題但未求診，靠服安眠藥及見心理輔導，惟疫下面見輔導暫停，「安眠藥愈吃愈多，成日喊，出門口就喊」。她在社交媒體發現迎風計劃，專家建議求診，令她憂慮，「咁我係咪有病？係咪要拎白卡（殘疾人士登記證）？」在專家解釋、輔導及鼓勵下，她鼓起勇氣求診，情緒漸穩定。

港大精神醫學系臨牀教授黃德興說，社交距離措施拉開人與人的距離，如學生不能見同學和老師，對成長期有極大影響，產生寂寞和憂慮，易得抑鬱症；年長者憂慮失業，亦未必習慣與人傾訴。

（新冠疫情）

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