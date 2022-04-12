何栢良：接種建議複雜 料醫生不掌握

稱港兩疫苗「炒埋一碟」易混淆

何栢良表示，科興及復必泰產生的抗體水平、有效期等都不同，若統一建議，易令市民混淆。他又說，就科興疫苗，不論老幼要接種3針才是基本完成接種，復必泰則兩針已完成基本接種，認為香港在計算加強劑時沒清楚指出「第一劑加強劑」、「第二劑加強劑」，只是講「第三針、第四針」，計算接種劑數也會讓市民混淆。

他認為，新加坡及歐盟只集中建議80歲以上長者、居安老院舍長者、免疫系統有問題者這3類人接種第二劑復必泰加強劑（即第四針），不建議其他人打第四針。就科興而言，他稱就「唔好講第四針，第三針的數據極之有限」、「連香港自己都無比較穩陣嘅科學數據」。

全民檢測未必優先重要

被問有否需要再做全民核酸檢測，他認為現階段全民檢測未必優先重要，「全世界主要防疫最關鍵都是推高疫苗全民接種」。他又表示，完成接種疫苗的人應有獎，尚未接種的要實施行政措施讓他們不便，「沒有分別的話，你是懲罰已經接種了的市民」。

（新冠疫情）