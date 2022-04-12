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何栢良：接種建議複雜 料醫生不掌握

【明報專訊】衛生防護中心轄下聯合科學委員會及政府專家顧問團上周公布第四針安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》稱，疫苗接種建議複雜，相信市民大眾甚至醫生都不掌握，又認為香港沒區分復必泰及科興兩款疫苗的接種建議，「炒埋一碟當同一種疫苗」。

稱港兩疫苗「炒埋一碟」易混淆

何栢良表示，科興及復必泰產生的抗體水平、有效期等都不同，若統一建議，易令市民混淆。他又說，就科興疫苗，不論老幼要接種3針才是基本完成接種，復必泰則兩針已完成基本接種，認為香港在計算加強劑時沒清楚指出「第一劑加強劑」、「第二劑加強劑」，只是講「第三針、第四針」，計算接種劑數也會讓市民混淆。

他認為，新加坡及歐盟只集中建議80歲以上長者、居安老院舍長者、免疫系統有問題者這3類人接種第二劑復必泰加強劑（即第四針），不建議其他人打第四針。就科興而言，他稱就「唔好講第四針，第三針的數據極之有限」、「連香港自己都無比較穩陣嘅科學數據」。

全民檢測未必優先重要

被問有否需要再做全民核酸檢測，他認為現階段全民檢測未必優先重要，「全世界主要防疫最關鍵都是推高疫苗全民接種」。他又表示，完成接種疫苗的人應有獎，尚未接種的要實施行政措施讓他們不便，「沒有分別的話，你是懲罰已經接種了的市民」。

（新冠疫情）

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