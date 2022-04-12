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3日2875呈報 張竹君：自檢有啲效 「至少數百宗無篩查未必找到」

【明報專訊】政府呼籲市民上周五起一連3日做自願快速抗原檢測，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布該3日的快速測試網上呈報共有2875宗，而昨公布新增的1407宗陽性個案中，709宗為快速檢測陽性。被問到如何評估自願快速檢測計劃成效，張竹君認為每一宗個案都有可能引起社區傳播，計劃對於控制疫情「都有啲成效」，又認為從4月9日的陽性個案數字可見，本來抗原檢測陽性個案下跌的趨勢反彈，反映至少有數百宗個案是「如果沒有抗原檢測篩查是未必找到」。

昨增1407陽性

昨日新增1407宗陽性個案，是2月14日以來首次跌穿單日1500宗水平。張竹君認為，香港最近一兩周的陽性個案數字不斷向下，可見穩步下跌的趨勢，而過去3日核酸檢測數字陽性比抗原檢測少，因為全民抗原檢測找到個案。她補充，早前抗原檢測陽性約有65%為有病徵個案，這3日2875宗網上呈報個案只有35%個案有病徵，反映社區有一些無病徵者響應計劃，找到屬陽性個案。

至於昨日快速抗原檢測數字比前兩日下跌，張竹君稱部分人「可能第一日已經檢測，讓我們找到」。她又稱，在4月10日檢測到的陽性的個案可在昨晚呈報，或要待今日才可總結這3日內有多少人快速檢測陽性。

何栢良倡委民調估參加人數

港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台《千禧年代》指出，計劃缺總參與人數，未必能夠準確估算成效。他建議政府委派民調公司估計各年齡層有多少人參加抗原檢測，有助更有效評估社區傳播情况。

昨日增57宗離世個案，當中5宗為滯後呈報。較年輕死亡個案中，一名52歲肺癌女病人3月中深喉唾液檢測陽性後，在家休息，到3月21日快速測試呈陰性，3月26日因氣促到東區醫院急症室，照X光發現肺積水，當時核酸檢測發現Ct值（病毒數字）為39，獲安排入院並被處方類固醇及抗生素。醫管局總行政經理李立業稱病人好轉後希望出院，故醫生批准，惟翌日入瑪麗醫院，前日凌晨離世。

增57死 較年輕兩人患肺癌

另一較年輕離世個案為61歲肺癌女士，她3月30日接種第二劑復必泰疫苗，4月初快速測試呈陽性，4月8日到指定診所求診，出現氣促、發燒、意識迷糊，血含氧量低，轉往仁濟醫院急症室，照X光後發現肺炎情况，其後入院治療，延至4月10日離世。

明報記者

（新冠疫情）

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