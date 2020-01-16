DSE考生回校領准考證 獲贈「幸福工具箱」打氣

受第五波疫情影響，天主教慈幼會伍少梅中學兩度在強制檢測名單榜上有名，學校附近的葵涌邨亦曾爆疫，校方因而決定中六級暫停返校，改為網上補課。

考生：備試消極 唱作減壓

該校中六生鍾智鋒說，自農曆新年假期後闊別校園。他指第五波疫情期間，確診和死亡人數都多，受整個社會壓抑氣氛影響，備試過程感到消極。他說每當溫習感到很大壓力時便憑歌寄意，以作曲、唱歌來抒發情緒，「自己隨心彈一些chord（和弦），試試作曲，過程能減壓」。

智鋒提到自己是中四插班生，猶記得中一至中三在原校讀書時，常在課堂上睡得很沉，自言是「曳學生」，亦沒有朋友。高中轉校後，與班上同學相處融洽，形容就像一班兄弟；惟他慨嘆自2019年反修例運動後，緊接有兩年多的新冠疫情，與同學相處時間少，僅可網上維繫。

昔與同學操卷鬥高分 現感孤單

該校另一中六生陳小龍說，兩個多月未有回校，發覺溫習效率變差，亦未能與班上同學一同操試題，「以往班上傳統是操卷後鬥高分，疫情期間自己在家操卷，感覺很孤單」。他續說，由於家人在內地工作，每周只能幾次以視像通話「見面」；他稱面對DSE開考前各樣變數，會跟同學商討對策，他亦已決定倘不幸染疫，如身體狀態沒大礙，會選到竹篙灣特別考場赴考。

校長：今屆學生「特別不容易」

校長李建文說，深明今屆學生在整個高中生涯都過得「特別不容易」，校園生活、社交成長均受影響。他稱昨天派發准考證時，特意一併將學校心意放進「幸福工具箱」送給學生，又稱幸得校友和家長贊助應試物資，「物輕情義重，各個科任老師在卡上寫上打氣字句，希望也能在心靈上支持學生」。

（新冠疫情）