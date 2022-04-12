師生復課須天天快測 可抽查覆檢 未打針禁課外活動

小學可率先於下周二復課，學校可自行決定部分級別或全校上半日課；中學待5月3日起亦可參照相關安排；幼稚園則在5月分三批學生復課（見表）。

不論有無個案 學校須每日申報

12至19歲青少年第一劑疫苗接種率為97%，3至11歲兒童近63%。曾稱目標本月底將後者接種率提升至九成的特首林鄭月娥昨說，相關接種率不太理想，故學校復課需採取額外措施，包括教職員及學生每日回校前要做快速測試並有陰性結果。

快測結果陽性學生不得返校上課，並須盡快通知學校及到衛生署網上快測申報系統申報。學校每日要按校本機制收集全校師生快測結果數據，並呈報至衛生防護中心的網上平台，即使當日無陽性個案都要申報。防護中心訂下3個「緊急介入」標準，若學校出現相關情况，中心會研究學校需否停課（見另稿）。

教局向學校派千萬套測試包

領津貼學生料夠用一月

教育局昨致函學校解釋復課安排，稱校方可抽查個案要求學生覆檢，建議學校考慮事前先徵得家長同意；未及時完成快測的學生不能上課，學校要通知家長盡快安排有關學生回家。政府在5月下旬檢視疫情發展後，將考慮調整師生每日快測安排。另外政府將向學校免費派1000萬套測試包，料足夠供約30萬名正領取政府津貼的學生使用1個月。

當局多次重申不贊同將學生打針及上學直接掛鈎，但復課後只有已打兩針並超過14天的中小學生可於課堂外參與體育、音樂等非學術活動。林太解釋，無打針學生感染新冠病毒後易得重症，上述安排「是為了保護這些沒有接種疫苗的同學」。此外，若中學全部教職員已打兩針，全校或個別級別學生接種率亦達九成（均已超過14天），可申請上全日面授課。教育局長楊潤雄稱，3至11歲兒童年紀較小、自理能力較低，且他們疫苗接種率不太高，故小學及幼園未有相關安排。

張勇邦指失打針誘因 倡按接種率訂快測頻率

校長憂基層難負擔 擬按需要派快測包

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，所有教師理論上已打疫苗，若仍要求他們每日快測，教師或疑惑「打針作用是什麼？」他建議當局按每校學生接種率訂定快測頻密度，比率高的學校，學生毋須每日快測。他又說，相信家長不會虛報子女快測結果，但為了整體學生健康及安全，當學校發現申報陰性的學生有病徵，或安排他們在校再做快測。

中學校長會主席連鎮邦說，明白每個上學日做快測不便家長及學生，但現時確診宗數仍高，已打針者都可能染疫，認為每日做快測可令師生安心上學，亦讓衛生防護中心監察學校情况，學校毋須因一宗確診就停止面授課。

仁濟醫院林百欣中學校長曹達明說，相信師生每天快測有助找出感染個案，保障學校安全，但他關注個別有經濟需要的學生能否負擔測試包開支，「如一個家庭內有幾名學生，加埋便很多錢」。曹稱校方擬購買一批測試包作存貨，視乎學生需要派發。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文說，相信師生於第五波疫情已慣做快測，但校內大部分學生來自基層，料他們難負擔恆常購買測試包的開支；校內現有800多套測試包，早前已送一批給學生。

明報記者

（新冠疫情）