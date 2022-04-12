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楊森出獄 籲港人緊守崗位續講真話

【明報專訊】因2019年國慶日非法集結案入獄的民主黨前主席楊森，服刑11個月後昨日出獄。現年74歲、曾在港大任教的楊森步出監獄後說，本港已進入威權社會，政府以效果為重，港人自由、公平開放選舉、學術新聞自由和公民社會都受限制，反問社會缺少不同意見，是否港人願景。他寄語港人緊守崗位，以講「真說話」維護多元開放社會，並繼續以和平理性非暴力，爭取落實普選。他發言期間一度哽咽。

獄中靠讀書讀聖經回信度日

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及民主黨多名成員昨迎接楊森出獄。楊森向本報說，在獄中單獨囚禁期間有信仰支持，靠讀書、讀聖經、回信度日，並靠儲下一個月300元工資，買了台收音機，每日聽香港電台第四台的古典音樂，為他帶來很大寬慰。

對近期民主派陷入低潮，他再次以希臘神話中西西弗斯的精神作比，勉勵港人繼續爭取。他說：「如果我give up（放棄），我大半生相信的事都不能付諸實行。《基本法》中民主普選寫咗喺度，爭取得幾多得幾多。」

稱無議席不等於棄地區及論政

楊森入獄前曾寄語民主黨繼續地區工作，最終該黨選擇不參與立法會選舉。他說如今政治環境當然比以前艱難，但無議席不等於放棄地區及論政，「步入威權政府，我不失望，因為社會制度會變化，但你不能只係等佢出現；要做番基本的地區服務、政策意見，反璞歸真以壓力團體發表意見」。

楊森說：「要在逆境中找機會，最緊要係是否切合居民的需要。民主黨在政治低迷中，扮演該做的角色，等到政治稍微開放，或當局、市民覺得不要清一色的時候。」

楊森去年因2019年8月31日集會案被判囚8個月，緩刑1年；他其後再因2019年10月1日遊行未經批准集結案，被判囚14個月。楊森當時向法庭表示，自己「認罪但不認錯」，扣減假期及良好行為等，提早昨日出獄。

相關字詞﹕楊森 民主黨

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