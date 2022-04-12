李日跑10場見政團組織 葉劉讚誠懇

認同李施政方向

葉劉稱不參選沒遺撼

葉劉淑儀早前接受傳媒訪問時承認有想過參選特首，並表明日後不會再競逐特首。她昨日表示，對於未有參選不感遺憾，高興李家超願意承擔重擔，稱讚他為人誠懇，願意聆聽意見，有信心他能解決很多深層次問題，並預祝他高票當選。被問到作為曾參選特首的前輩，有什麼建議給李家超，葉太說相信他會廣納百川，期待他的詳細政綱。至於會面時有否討論組班工作，葉太說不方便回應。

李家超昨早拜訪自由黨和經民聯。自由黨主席張宇人在會面後表示，李家超施政方向中的「提升競爭力」需要整體平衡，不能每項事情都講民粹和福利，又提及自由黨多年來反對取消強積金對冲。張相信自由黨可與李家超合作無間。經民聯主席盧偉國表示，會上就重振經濟、解決深層次問題、金融發展等向李家超提出建議，認為對方有力有心、願意聆聽、務實貼地，經民聯會以黨名義支持他參選。

昨午李家超拜訪民建聯和工聯會，並臨時安排拜訪鄉議局。民建聯主席李慧琼說，出席會面的黨友基本上均會提名李家超，稍後公布對下任特首的期望，希望民建聯的建議會被李的政綱接納。工聯會會長吳秋北會後說，他們提出8方面政綱參考內容，包括建立逆周期保就業制度、設立恆常失業保障制度及最低生活標準、檢討政府外判制度及完善最低工資等。

鄉議局主席劉業強說，局內27名選委中已有11人提名李家超。他說昨日會上鄉議局提出加快落實北部都會區，並關注鄉郊基建和通訊不佳問題，亦希望政府尊重原居民的合法傳統權益。

（特首選舉）