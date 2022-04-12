民望負數 李家超：會參考批評輿論 稱修逃犯例已終結 學者：欲洗強硬形象

鍾劍華：態度較林鄭好

劉兆佳：二人均重視民望

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，與特首林鄭月娥相比，李家超回應民望的態度較好，認為李希望在選舉期間擺脫強硬形象、討好公眾，惟他當選後如何看待民意仍是未知之數。他續說，李處理修例風波的表現欠佳，怎樣回應都難以洗脫歷史。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為李家超與林鄭月娥均重視民望，不認為二人說法有分別。對於李稱修訂《逃犯條例》已終結，他認為事實上修例已非政府首要工作，現時需處理房屋等深層次問題。

根據香港民研的民調，李家超民望高峰是上任保安局長初期，支持率淨值為正27個百分點，自爆發反修例運動後便一直負數，升任政務司長後亦維持；上月最新一次民調，其支持率淨值為負14個百分點，是上任司長以來最低（見圖）。香港研究協會今年4月初的民調亦顯示，李的評分為2.25分（滿分為5），接近不滿意水平。李家超昨回應個人民望時說，「批評、輿論、民望也好，都要參考，因為一定反映某些人對你的看法」，強調會盡力做好各方面工作。他又認為市民對政府的批評無論何時都存在。

會否見民主派 李：實際時間有限

過去特首候選人均有落區接觸市民，李家超昨表示目前優先工作是爭取選委提名，之後要盡快撰寫政綱，會再與競選辦討論下一步工作，落區要視乎疫情等實際情况。至於會否與民主派見面，他說任何人的意見都會聆聽，惟實際時間有限，可透過視像或書面方式反映意見。他昨步行前往拜訪政團途中，有不少市民向他打招呼，亦有市民擬趁他在中環廣場前往見記者途中上前抗議，立即被保安拉走。

有市民打招呼 有人抗議被保安拉走

李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗昨在港台《千禧年代》表示，預計市民對李落區反應熱烈，擔心多人聚集，違反限聚令。他說李家超希望接觸更多選委和市民，但不能因選舉影響防疫。

李家超昨日先後11次見記者，每次發言和問答不逾10分鐘，亦未有回應具體政綱內容和政策主張（見表）。對於如何按「以結果為目標」方針與內地和國際通關，他未正面回應，表示現屆政府亦以此為目標管控疫情，形容有很多挑戰，目前疫情仍嚴峻。他說既然大家都重視通關，就要做好防疫，以清零為目標。被問到政綱最重視哪方面，他說會與團隊討論，將包括社會主流特別關心的議題，而現屆政府良好和有效的措施也會保留，又說現屆政府取消強積金對冲的工作值得推進。

全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年昨與李家超會面後表示，協進會388名選委均支持李家超參選，認同以目標為本的施政方針。李家超說，總結形勢後會決定何時報名參選，而提名票數目能提振其信心。其競選辦昨宣布委任全國政協委員陳清霞為選舉代理人。民主黨主席羅健熙說期望特首選舉有競爭，更希望港人有份選擇，「我們對普選的追求，這不會有什麽改變」。他說《基本法》列明23條立法的憲制責任，同時有第45及68條，仍然期望盡快落實雙普選。

明報記者

（特首選舉）

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