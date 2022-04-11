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2022年4月11日星期一
港聞二
林鄭稱現時疫穩 4．21應可鬆綁 下周復課防疫要求 最快今日公布
稱未能確定需否短期內全民強檢
消費券效應長洲迫爆 康復者抗疫疲勞散心
學生上課前須快測 林鄭：每日或隔日驗需評估
調查：58%家庭買防疫物資財政受壓
病人組織籲准院舍長者、兒童轉打復必泰
羅致光：未來安老發展 合約院舍為主 政府興建私人營運 服務券買位制輔助
防護中心分析10萬未成年患者：每萬宗兒童個案 未打針重症為打兩針8倍
稱人手夠 童樂居增員工對幼童比例 60職員九成新聘借調 周舜宜：昔與兒童缺有質素互動
私人發展項目 地署兩招加快砍樹申請審批
市區首設大單位過渡房 「喜信」140伙全租出
毒魔啟發 中大研發「史萊姆機械人」
填資料評風險 口腔癌預測平台出爐
下城門水塘 兩日兩墮坡
筲箕灣現二戰炮彈
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大灣區GBA專題：公告提「元宇宙」即吸資 10天10上市公司收監管函
大灣區GBA專題：虛擬平行世界 元宇宙定義未統一
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
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【Emily】騙徒網聘「手工員」 警試探踢爆
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【明報專訊】（請看附圖）
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