大灣區GBA專題：公告提「元宇宙」即吸資 10天10上市公司收監管函

技術有待發展，資本市場卻先動起來，去年下半年但凡與元宇宙概念沾邊的A股，股價都扶搖直上。據內地金融數據和分析工具服務商Wind統計，歸入元宇宙板塊的85隻A股於9月1日至11月17日最熱炒期間的平均升幅為24%；其中31隻累計升幅超過20%，14隻更累計大升逾50%，大幅跑贏同期A股表現。

部分公司以VR等同元宇宙

由於元宇宙概念大熱，上市公司發一份提及元宇宙的公告就隨時吸引投資者，僅去年11月上旬，便有10間上市公司因此收到交易所的關注函或監管函，例如大富科技發表了一份《投資者關係活動記錄表》，其中22次提及元宇宙，更自稱「元宇宙的完美締造者」，當晚深交所便發關注函要求公司說明「元宇宙的完美締造者」等說法的事實依據與合理性，有否誇大描述與誤導投資者。更甚者，炒作元宇宙概念的股票行業不一，除了遊戲、動漫等文娛企業，通訊基站、半導體等電子企業也被當做元宇宙概念股。

元宇宙的其中一種體現是虛擬，而這些誇下海口做元宇宙締造者的上市公司，也很簡單地將VR（虛擬現實）相關業務當成元宇宙的全部，例如網遊公司中青寶去年9月推出一款模擬經營類遊戲《釀酒大師》，標榜是虛擬與現實聯動的「元宇宙遊戲」，但唯一可能跟虛擬與現實相關的元素，就是玩家在遊戲中釀製的酒可由與中青寶合作的酒企按玩家配方釀成實物而已。另一元宇宙概念股盛天網絡則更直接，其元宇宙相關項目就是建一個VR/AR體驗專區，且整個項目團隊才10個人。

88元虛擬樓 炒至2萬成交

除了股市，社會也興起一股元宇宙經濟，有人開班授徒，兜售元宇宙課程，以元宇宙為題材的書籍也層出不窮，售價幾十元到上百元不等，網上也充斥元宇宙配件、元宇宙盲盒、元宇宙VR教育課本等。甚至內地樓市「房住不炒」之下，有人將目光放到元宇宙炒房。內地一款名為「虹宇宙」的手機App，標榜是元宇宙虛擬世界，玩家可在程式中以8.88元（人民幣，下同）到88元購買不同級別的房子，因為程式內建了一項轉讓房產功能，於是就出現了元宇宙炒房團，於內地二手交易平台閑魚上兜售「房產」，一套原本88元的別墅曾有人以2萬元售出，還有一套半海景別墅叫價高達10萬元。

官媒促遏歪風 銀保監發指令

萬物皆可元宇宙，炒作風氣日盛，包括《人民日報》、新華社、《證券時報》等官媒於去年11月接連發表評論文章遏止歪風。例如《人民日報》去年11月17日稱，各類打着元宇宙旗號的套路與騙局已有滋生苗頭，呼籲民眾對新鮮事物保持好奇和探索的同時，也要審慎和理性。文章又強調，雖然元宇宙似乎擁有廣闊空間和多種可能，但目前還是尚未成形的新興事物，元宇宙熱潮是資本炒作還是新的賽道，是新瓶舊酒還是科技新突破，還有待觀察。

今年2月18日，銀保監發布風險提示，稱一些不法分子以元宇宙名義吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，包括編造虛假元宇宙投資項目、打着元宇宙區塊鏈遊戲旗號詐騙、惡意炒作元宇宙房地產圈錢、變相從事元宇宙虛擬幣非法牟利等，是中國第一道針對元宇宙的監管指令。隨着官方接連表態，近期元宇宙炒作有所收斂，閑魚已屏蔽元宇宙、虹宇宙等關鍵詞，虹宇宙虛擬房產價格也再沒此前的瘋狂。