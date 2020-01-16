大灣區GBA專題：「體驗咖啡店」面世 科企組聯盟 地方政府扶持 「元宇宙」熱捧  學者：技術未成難談落地

咖啡店投影虛擬店長 互動點餐

號稱首間元宇宙咖啡店的YMeta Coffee位於廣州市海珠區草芳圍詠聲動畫科技館，宣稱是集成虛擬人互動的線下體驗咖啡館，顧客通過與虛擬店長的互動點餐。據稱，虛擬店長Ben是以詠聲動漫董事長兼總裁古志斌為原型，通過圖形掃描、3D建模、貼圖材質等塑造外觀，再透過動作庫、表情庫、聲音復刻等技術完成人物的行為模式，最後通過動作捕捉、面部表情捕捉等功能設定AI的行為模式，令其可跟顧客互動。而創製這個虛擬店長的，是詠聲動漫旗下子公司映腦科技成立的虛擬人孵化及運營工作室YMeta Studio。

不過，這間元宇宙咖啡店似乎未正式營運，上月30日（周三）下午記者前往YMeta Coffee，咖啡店重門深鎖，空無一人，門外亦沒有標註營業時間，從玻璃門望進店內，在一張可坐4人的高枱前面有一塊平板熒幕，估計用來投影虛擬店長。其間亦有一名廣州播客慕名而來，欲親身體驗一杯「元宇宙咖啡」並手機直播，當發現沒有營業，只能對着手機向觀眾表示：「沒有開門，也沒有人在，我只好介紹其他地方了。」

「聯盟」南沙掛牌 擬建產業經濟帶

除了咖啡店，上月25日宸境科技、網易智企、三七互娛、玖的數碼、大西洲科技等一批網遊和科技公司組成的廣州元宇宙創新聯盟在南沙創享灣掛牌成立。聯盟發起企業之一的宸境科技於2019年成立，主要從事鏡像產品開發，包括製作城市地下管網鏡像世界，修路工人戴上特製眼鏡，就可看到路面下天然氣、水電等管網位置的鏡像，從而繞開管網系統挖掘，避免意外挖斷管道。另一發起企業大西洲科技則表示，計劃在南沙成立元宇宙應用示範中心和元宇宙基地，建立一個以南沙為核心的元宇宙產業經濟帶。

該聯盟還倡議，全面提升元宇宙產業的戰略性、系統性、協同性，加速實現工業元宇宙、商貿元宇宙、金融元宇宙、教育元宇宙、文化元宇宙、大健康元宇宙等應用落地，共築元宇宙共識圈。

廣州官方研討會倡各區分工

就在廣州元宇宙創新聯盟成立前一日，廣州市科技局亦舉行了一場元宇宙技術發展研討會，探討技術、產業、政策等相關內容，鼓勵市、區合力共同推動元宇宙的發展與落地。與會的廣納院子彌實驗室執行副主任胡顯剛表示，圍繞元宇宙，廣州各區不應是純粹競爭關係，而是競合關係，在競爭中合作。他建議各區打造元宇宙產業上可各有側重，例如黃埔區可打造元宇宙核心產業鏈、人才、企業及城市元宇宙；海珠區是元宇宙未來都市工業，發展產業互聯網、海上絲綢之路相關項目；南沙區可定位未來城市元宇宙，包括人工智能；番禺區則是元宇宙文旅製造，利用傳感器及嵌入式系統專責文旅內容製作；增城區可發展元宇宙先進製造，包括超高清顯示產業；花都區則是元宇宙產業園，覆蓋與元宇宙有關的全產業鏈（見圖）。

廣納院子彌實驗室是廣州黃埔元宇宙研究院創始單位之一，去年12月廣州黃埔元宇宙研究院成立，是內地首個專門研究元宇宙相關的機構。據了解，廣州黃埔元宇宙研究院擬牽頭籌組大灣區元宇宙產業鏈聯盟，通過結合更多龍頭供應鏈企業，完成相關行業發展標準的設立，推出元宇宙供應鏈相關的標準化方案，促進相關工業發展。

黃埔十策扶持 補貼最高500萬

而在上周，黃埔區政府聯同廣州開發區公布元宇宙10條專項扶持政策，包括為元宇宙關鍵技術創新等項目給予補貼，最高500萬元（人民幣，下同）；元宇宙專精技術企業入駐區內指定產業園，最高將給予100萬元租房補貼、500萬元購置辦公室補貼；對元宇宙技術人才給予最高500萬元購房補貼等。天河區上周五（8日）亦成立粵港澳元宇宙智庫及廣州市數字經濟協會元宇宙專委會，同樣宣稱要布局元宇宙。

雖然政府與企業皆摩拳擦掌把目光投向元宇宙，但專門研究前沿科技與智能產業的內地教授級高級工程師兼北京大學特邀授課教授陳根認為，現時要把元宇宙產業化、商業化有點言之尚早。他指出，目前元宇宙是一個連底層核心技術都還沒成形的東西，很多關鍵技術如可穿戴設備、運算力、晶片、通訊、顯示等都未見輪廓，甚至大家對元宇宙都還沒有清晰概念，就討論商業應用和項目落地，似乎有些操之過急。陳根強調，元宇宙應是一種科技疊加下催生的科技產業，商業只是科技疊加之後衍生的應用模式，當前真正需要的，是如何引導資本和人才進入底層的技術研發。

學者：當前最需引導資源研技術

事實上，就連去年12月推出首款元宇宙虛擬空間產品「希壤」的百度（9888），也認為元宇宙仍是很初期的產品。百度副總裁馬杰去年底曾表示，以前是先花7年把產品想清楚打磨好才呈現給大家，現在則是把一個在未來7年需要不同領域開發者共同打磨的東西提前拿出來，所以現時的元宇宙產品仍有很多不足的地方，大家還是在非常早期的階段。

馬杰認為，目前元宇宙的狀態非常像早期的互聯網，內容很少也很粗糙，但還是會吸引到很多願在早期便探索的人，也會吸引很多為其創造各種各樣有趣東西的人，令內容愈來愈豐富，因此雖然元宇宙產品仍在非常早期階段，但行業裏不同的創造者都在為元宇宙未來的模樣努力，共同把元宇宙的世界先建立起來。

明報記者 陳子凌