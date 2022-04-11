港聞

港聞二

海關破操控內地物流毒販 檢值4億冰毒

【明報專訊】海關上月截獲利用重型貨物暗格偷運毒品的案件，其後調查發現事件與販毒集團操控內地物流公司有關，遂與內地海關情報交流，再搗破另一宗同樣來自墨西哥的販毒案件。行動中檢獲約700公斤冰毒，市值逾4億元，為海關歷來破獲最大宗冰毒案件。

報稱變壓器運港 X光有異

海關於3月18日在香港國際機場檢查3部由墨西哥空運抵港、報稱變壓器的貨物，因其X光影像異常，關員拆開部分組件後發有疑似機油，及後驗出含有冰毒成分。海關遂聯絡消防協助，利用工具切割，在變壓器暗格檢獲約447公斤液態冰毒，市值約2.6億元，並拘捕一名負責收貨的44歲運輸公司男東主。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，毒品調查科在跟進調查發現有販毒集團利用社交平台通訊軟件，遙距操控內地物流公司。香港海關遂與內地海關緝私部門交流情報，展開代號「雲戰‧斷流」行動，關員在3月24日於上水一個物流倉，檢獲10個經由船運抵港、報稱工業用避震膠。經X光檢驗後發現內有異物，召消防協助將避震膠破開，再檢獲約253公斤冰毒，市值約1.5億元，43歲倉庫負責人被捕。

先存倉後處理 毒販不現身

李錦榮續稱，販毒集團以每個重約500公斤變壓器及380公斤避震膠的重型工業設備將毒品偷運來港，圖利用貨物極重及結構複雜掩人耳目。毒販又利用中港兩地物流公司物流鏈，將抵港貨物先存倉後處理，存放上水物流倉，其間毒販從無現身。估計毒品暫未流出市面，亦不涉及本地販毒集團，不排除毒品將分銷至鄰近地區。香港海關正聯同內地執法機構追緝涉案集團主腦，案件仍在調查中。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，變壓器偷運毒品案件中貨物由其中一個毒品來源地墨西哥寄出，當地出口重型工業設備到港並不常見。寄貨人為首次以個人名義委託內地物流公司將貨物空運抵香港，情况亦不尋常。另外，去年11月及今年2月，海關曾破獲兩宗以變壓器偷運毒品案件，分別由危地馬拉及哥斯達黎加，經空運及海運將可卡因偷運抵港。

相關字詞﹕冰毒 海關 空運 物流

上 / 下一篇新聞

林鄭稱現時疫穩 4．21應可鬆綁 下周復課防疫要求 最快今日公布
林鄭稱現時疫穩 4．21應可鬆綁 下周復課防疫要求 最快今日公布
稱未能確定需否短期內全民強檢
稱未能確定需否短期內全民強檢
消費券效應長洲迫爆 康復者抗疫疲勞散心
消費券效應長洲迫爆 康復者抗疫疲勞散心
學生上課前須快測 林鄭：每日或隔日驗需評估
學生上課前須快測 林鄭：每日或隔日驗需評估
調查：58%家庭買防疫物資財政受壓
調查：58%家庭買防疫物資財政受壓
病人組織籲准院舍長者、兒童轉打復必泰
病人組織籲准院舍長者、兒童轉打復必泰
羅致光：未來安老發展 合約院舍為主 政府興建私人營運 服務券買位制輔助
羅致光：未來安老發展 合約院舍為主 政府興建私人營運 服務券買位制輔助
防護中心分析10萬未成年患者：每萬宗兒童個案 未打針重症為打兩針8倍
防護中心分析10萬未成年患者：每萬宗兒童個案 未打針重症為打兩針8倍
稱人手夠 童樂居增員工對幼童比例 60職員九成新聘借調 周舜宜：昔與兒童缺有質素互動
稱人手夠 童樂居增員工對幼童比例 60職員九成新聘借調 周舜宜：昔與兒童缺有質素互動
私人發展項目 地署兩招加快砍樹申請審批
私人發展項目 地署兩招加快砍樹申請審批
市區首設大單位過渡房 「喜信」140伙全租出
市區首設大單位過渡房 「喜信」140伙全租出
毒魔啟發 中大研發「史萊姆機械人」
毒魔啟發 中大研發「史萊姆機械人」
填資料評風險 口腔癌預測平台出爐
填資料評風險 口腔癌預測平台出爐
下城門水塘 兩日兩墮坡
下城門水塘 兩日兩墮坡
筲箕灣現二戰炮彈
筲箕灣現二戰炮彈
大灣區GBA專題：「體驗咖啡店」面世 科企組聯盟 地方政府扶持 「元宇宙」熱捧  學者：技術未成難談落地
大灣區GBA專題：「體驗咖啡店」面世 科企組聯盟 地方政府扶持 「元宇宙」熱捧  學者：技術未成難談落地
大灣區GBA專題：公告提「元宇宙」即吸資 10天10上市公司收監管函
大灣區GBA專題：公告提「元宇宙」即吸資 10天10上市公司收監管函
大灣區GBA專題：虛擬平行世界 元宇宙定義未統一
大灣區GBA專題：虛擬平行世界 元宇宙定義未統一
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
第二代研改用薄膜 貼在普通玻璃表面
第二代研改用薄膜 貼在普通玻璃表面
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】戶外騷快測棒 陸瀚民捱批 回應稱家中檢測後拎嚟影相
【Emily】戶外騷快測棒 陸瀚民捱批 回應稱家中檢測後拎嚟影相
【Emily】反戰活動籲撐烏 半百警巡邏
【Emily】反戰活動籲撐烏 半百警巡邏
【Emily】老化要換 「飛龍」燈牌第三季再現
【Emily】老化要換 「飛龍」燈牌第三季再現
【Emily】山頂巧遇涂謹申 葉劉selfie貼IG
【Emily】山頂巧遇涂謹申 葉劉selfie貼IG
【Emily】「安坐家中難救地球」 工廠高層做抗疫義工
【Emily】「安坐家中難救地球」 工廠高層做抗疫義工
【Emily】實政圓桌辦疫苗日 兩成半人打第四針
【Emily】實政圓桌辦疫苗日 兩成半人打第四針
【Emily】騙徒網聘「手工員」 警試探踢爆
【Emily】騙徒網聘「手工員」 警試探踢爆