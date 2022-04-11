海關破操控內地物流毒販 檢值4億冰毒

報稱變壓器運港 X光有異

海關於3月18日在香港國際機場檢查3部由墨西哥空運抵港、報稱變壓器的貨物，因其X光影像異常，關員拆開部分組件後發有疑似機油，及後驗出含有冰毒成分。海關遂聯絡消防協助，利用工具切割，在變壓器暗格檢獲約447公斤液態冰毒，市值約2.6億元，並拘捕一名負責收貨的44歲運輸公司男東主。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，毒品調查科在跟進調查發現有販毒集團利用社交平台通訊軟件，遙距操控內地物流公司。香港海關遂與內地海關緝私部門交流情報，展開代號「雲戰‧斷流」行動，關員在3月24日於上水一個物流倉，檢獲10個經由船運抵港、報稱工業用避震膠。經X光檢驗後發現內有異物，召消防協助將避震膠破開，再檢獲約253公斤冰毒，市值約1.5億元，43歲倉庫負責人被捕。

先存倉後處理 毒販不現身

李錦榮續稱，販毒集團以每個重約500公斤變壓器及380公斤避震膠的重型工業設備將毒品偷運來港，圖利用貨物極重及結構複雜掩人耳目。毒販又利用中港兩地物流公司物流鏈，將抵港貨物先存倉後處理，存放上水物流倉，其間毒販從無現身。估計毒品暫未流出市面，亦不涉及本地販毒集團，不排除毒品將分銷至鄰近地區。香港海關正聯同內地執法機構追緝涉案集團主腦，案件仍在調查中。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，變壓器偷運毒品案件中貨物由其中一個毒品來源地墨西哥寄出，當地出口重型工業設備到港並不常見。寄貨人為首次以個人名義委託內地物流公司將貨物空運抵香港，情况亦不尋常。另外，去年11月及今年2月，海關曾破獲兩宗以變壓器偷運毒品案件，分別由危地馬拉及哥斯達黎加，經空運及海運將可卡因偷運抵港。