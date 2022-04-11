填資料評風險 口腔癌預測平台出爐

約五成口腔癌患者存活不超過5年，主要因發現時已屬較後期，需複雜的治療方案，其初起表徵多為口腔內出現白斑，臨牀診斷為口腔白斑病（簡稱OL） 和口腔類扁平苔蘚黏膜炎（簡稱OLM），但全球OL或OLM轉化為癌症的風險比率由0.4%至40.8%不等，故要得知哪些白斑會變成口腔癌，臨牀上屬極大挑戰。

口現白斑或演變癌症 臨牀診斷難

港大牙醫學院、醫學院，聯同瑪麗醫院病理部，以及昆士蘭詹姆士庫克大學醫學與牙科學院研究人員，共同研發網上平台，採用「DeepSurv」人工智能演算法，輸入26項OL或OLM病人資料後，平台能預測病人患癌風險，會展示每個時間點預測的風險級別，而預測的風險水平可從輸入資訊日起計17年內維持準確度，但輸入數據需適時更新。

英港測試 準確度分別為82％及95％

團隊利用香港和英國紐卡素泰恩兩地的OL和OLM的病人數據，訓練平台並測試其準確度，這些病人已被跟進多年，其病歷發展明朗，可與平台預測對照，結果在香港的716名病人中，平台正確預測當中95%的癌症風險水平，另正確預測英國382人中82%的風險水平。

研究結果已於學術期刊Cancers發表，團隊期望，新平台有助改善口腔癌的預防和早期診斷，醫護可為高危患者制訂監測時間表和治療策略，患者則可了解病情趨勢。帶領研究的港大牙醫學院口腔頜面外科臨牀副教授蘇宇雄表示，雖然結果證明此預測工具非常可靠，但平台主要以研究為基礎開發，仍需優化發展，計劃加入OL和OLM變癌過程中相關分子生物標記的信息，提高風險估計精準度，再評估其臨牀成效。