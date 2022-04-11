毒魔啟發 中大研發「史萊姆機械人」

「機械史萊姆」的研發成果上月底在科學期刊《先進功能材料》（Advanced Functional Materials）發表後，其示範短片本月初在社交媒體廣傳，至今有逾千萬觀看次數，惟一度被誤當「愚人節」玩笑。

執行醫療任務 儀器磁力引導人體內游走

研究團隊日前受訪為事件解畫，中大機械與自動化工程學系博士孫猛猛指出，以往軟體機械人大多以液態金屬或矽膠製成，變形及適應力較低，他在苦惱解決方案之際看了電影《毒魔》，發現戲中的半液態怪物可任意變形及依附宿主，形態與史萊姆相似，受啟發後花半年與學系教授張立研究，最終研發出機械史萊姆 。

機械史萊姆可經兩種方式進入人體消化道，一是靠病人自然吞服，二是依賴傳統內窺鏡。由於機械史萊姆具磁性，醫生可在人體外用具磁力的醫療儀器「吸住」人體內的史萊姆，引導它改變形狀及移動，將誤吞至體內的有害物，例如電池或尖銳物體等「包起」，再用內窺鏡取出，又或待機械史萊姆自然排出體外 。

張立表示，機械史萊姆可任意變形及具黏彈性，即使如麵包屑般零碎且分散的物件亦能抓住；加上它如香口膠般有「自行癒合功能」，即使被切斷亦能重組，故可穿過較狹窄及彎曲的通道，較傳統內窺鏡優勝；團隊亦正研究利用機械人輸送藥物，令藥物準確到達目標位置。

任意變形懂「自癒」 團隊研利用送藥

玩具史萊姆一般含有對人體有害的硼砂。張立稱，機械史萊姆由含有磁性顆粒的水凝膠製成，水凝膠同樣含硼砂，而磁性顆粒亦帶毒性，故外層有矽化合物作包裏，確保有害物質不流出；毒性細胞測試結果顯示，機械人逗留體內48小時仍安全，惟張立承認，即使不帶毒性，最終能否與人體內各種體液相容仍需詳細研究。

稱製作成本低 盼5年內人體應用

含磁性顆粒的機械史萊姆由於可導電，團隊料未來亦可應用於核電廠或外太空等複雜環境，代替人類修復電線或電路。張立說，機械人製作成本便宜，「幾美元就可製成幾公升」，團隊盼未來一兩年可於活體動物上做測試，5年內應用到人類身上。

明報記者