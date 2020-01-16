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市區首設大單位過渡房 「喜信」140伙全租出

【明報專訊】過渡房屋陸續落成入伙，但大單位難求。社區組織協會位於長沙灣英華街的過渡屋「喜信」，已提早於1月28日起入伙，140個單位已全租出，當中有35個兩房大家庭單位，最大面積為538呎，亦是市區首個設大單位的組合屋項目。政府資料顯示，未來過渡屋大單位比例將增加，正興建的4315個單位中，大單位佔約42%。

英華街過渡屋「喜信」於1月提前完工，同月28日起入伙，提供140個1至6人單位，住戶包括316個基層獨居長者、單親家庭及在職低收入家庭等，其中17戶為少數族裔家庭，嘉道理慈善基金贊助興建35個4至6人兩房大家庭單位，令項目成為市區首個設有大單位的組合屋項目。

社協表示，項目去年2月2日於英華街社區閒置土地動工，全期預算可供600名輪候公屋的基層市民入住，項目原預計今年3月中入伙。「喜信」着重房屋自然採光，具通風窗戶，確保居住環境衛生和安全，租金則按居民經濟能力而定。截至1月，社協共營運330個單位和宿位，服務逾710個基層人士。

4315過渡房施工 大單位佔比大增

運房局資料顯示，在政府早前表示已覓得土地可興建的逾1.7萬個過渡屋單位中，截至3月有544個單位落成，3至6人大單位有35個，佔比6.4%，1至2人細單位有501個，佔比92.1%，其餘為8個無障礙單位；正興建的4315個單位中，3至6人大單位比例將大增，預計有約1830個，佔42%，1至2人細單位預計約2474個，佔57%，餘下11個為無障礙單位，其他已啟動項目的單位類型和數目待定。

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