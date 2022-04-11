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私人發展項目 地署兩招加快砍樹申請審批

【明報專訊】政府擬發展北部都會區，未來覓地重心亦在新界，地政總署今年中前將推出兩招，加快審批私人發展項目移除樹木流程，一改現時在項目完成改契換地後，才會審批砍伐樹木申請的做法，提前在改契換地過程中同時審視，變相最快改契後可即時批出砍樹申請，另縮短給園境建議的時間。園境師學會副會長陳元敬估計，新建議可節省4至5個月時間。長春社總監蘇國賢認為，做法與精簡城規流程方向一致，希望政府不會因此降低審批標準。

政府1970年代起在私人土地地契中加入樹木保育條款，防止業主干擾或移除樹木，如發展時需砍樹，要向地政總署提交「樹木保育和移除建議」，並須獲署方批出許可。地政總署現時會待通過改契換地申請後，才開始審批樹木建議。地政總署資料顯示，署方收到改契申請的22個星期內會發出回覆；就砍伐或移植樹木的申請，會在8周內回覆。

審批毋須待改契換地完成

縮園境建議時間

地政總署回覆本報稱，為加快私人發展項目的移除樹木審批流程，本年第二季內將以作業備考形式發出兩項新建議，若項目的契約修訂或換地已簽訂具約束力的基本條款建議書，以及繳交所需訂金，將提早審視其「樹木保育和移除建議」及提供意見，以期在交易完成後盡快批准；署方亦將縮短向發展商給予園境方面技術意見的時間，縮減審批時間。署方強調改動不會降低現行審批移除樹木標準。

陳元敬表示，申請人會因應地政總署意見而修改樹木建議，故一般需4至5個月才正式批出，亦有項目需較長時間，料新建議可節省4至5個月，是大改進，但由於樹木程序與噪音和環評等同步進行，難估計最終節省工程時間，而政府批出改契後才批准砍樹，亦可確保斬樹後項目不獲批准的「斬錯樹」情况不會發生。

園境師學會料省時4至5月

倡規劃署審視標準看齊地署

他又提到，按現時規定，若項目的移除樹木建議通過城規程序，便可豁免地政總署審批，但由於兩部門審視樹木標準不一，規劃署從項目整體審視，未達到地政總署批出建議的仔細程度，造成不協調，「很多個案要一年，就是兩個部門互相『交波』，拖慢了時間」。他建議可由規劃署提升審視標準，達到地政總署要求，同時增加規劃署相關人手。

議員：勿為加快降保育水平

環團：希望保持過往嚴謹把關

選委會界別立法會議員陳紹雄表示，由於平整土地前必先清理樹木，故加快程序對發展很重要，但引述業界稱有個案需1至2年審批，拖慢整項工程進度，而未來發展北部都會區等新發展區，亦會遇到大量移除樹木的申請，趁政府有意精簡城規程序，亦應理順相關流程，若人手不足便應增加人手，但不應為加快程序而降低保育樹木水平。

蘇國賢則認為，新建議與政府精簡城規程序的方向一致，若只是加快政府效率，未見有大問題，但希望政府保持過去在審批砍樹時較嚴謹的把關標準，社會和環團日後亦應多加監察。

明報記者 曾偉龍

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