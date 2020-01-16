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稱人手夠 童樂居增員工對幼童比例 60職員九成新聘借調 周舜宜：昔與兒童缺有質素互動

【明報專訊】香港保護兒童會轄下「童樂居」發生涉嫌虐兒案後，機構本月初啟動為期9個月的服務重整計劃，包括將日間幼兒工作者照顧兒童的人手比例，由昔日1比7改為1比5，以重建機構的服務模式和管理文化。負責推動改革落實的新任高級副總幹事周舜宜表示，若改革成效顯著，機構會在計劃後出資聘請人手，填補現時借調職員的空缺，長遠期望社署提供資源。

明報記者 施晉宇

1：7變1：5 固定照顧同組兒童

童樂居事件累計有34名職員被捕，其中27人被起訴。周舜宜表示，大部分昔日員工已離職或被停職，只有8名非涉事員工仍在上班，連同新聘的28人，以及由非牟利幼兒教育機構議會借調的27人，至今有約60名員工。因應人手充裕，除調節童樂居的照顧人手比例，負責統籌計劃的非牟利幼兒教育機構議會，亦會調整兒童生活日程，以及確保幼兒工作者在固定更份和小組服務。

童樂居過往由哪個員工照顧哪組兒童，並非固定。周舜宜形容，昔日幼兒工作者「不是趕忙餵食、換尿片，就是趕忙洗澡」，與兒童缺乏有質素的互動時間（quality time），若前線員工固定照顧同一組兒童，相信有助建立互信的親密關係，讓兒童在幼兒工作者身上獲得愛護和照顧。重整計劃下亦會減少主管級的行政工作，確保他們投放更多時間在前線指導和監管服務。

管理層同須培訓 稱社署日日視察

周又說培訓新同事「既是挑戰，又有好處」，除管理層須接受耀中幼兒教育學院培訓，新入職幼兒工作者亦須接受香港專業教育學院提供的培訓，為期3至5天，再分批參與工作坊。

入院童全出院 28返童樂居

童樂居主要接收經法庭轉介、有嚴重家庭問題的0至3歲嬰幼兒，提供24小時住宿照顧服務，她相信只要幼兒工作者有「足夠裝備」，便不會再以粗暴和不健康方法照顧兒童，又指社署每天都有專隊視察，太平洋區幼兒教育研究學會亦會定期評估成效。

事件中至少40名兒童疑遭虐待，周舜宜透露，入院兒童已全部出院，較年長的已獲安排至其他機構，部分則回家暫住，返回童樂居的有28人。她稱對事件感難過，不明白為何會發生這樣的事，指入住兒童均有不幸背景，未能由家人照顧，童樂居是他們「第二個家」（home away from home），理應提供溫暖和快樂的環境。

上月初才獲委任的她憶述初時心情「戰戰兢兢」，知道機構出現問題，要掌握如何處理，自己不一定成功，但期望以過去經驗和知識，包括曾修讀兒童發展心理學，盡力學習和嘗試。她又以自己曾任勞福局長政務助理為例，認為有別於幼兒專業工作者深入分析幼兒議題，她可從行政管理上分析機構運作及為新政策爭取資源，強調兩者可互相協作。

自言曾職勞福局 有利為政策爭資源

周舜宜不諱言新工作環境有壓力，畢竟要落實的改革很多。她憶述某晚與上月履新的院長張美玲向新入職者介紹計劃時，看到一群熟睡幼童，被他們可愛樣子融化，期望能幫助孩子健康快樂成長。作為兩女之母，她明白「一個湊兩個」已相當吃力，何况機構的前線員工，照顧有不同需要和背景的幼童並不容易，相信要花上加倍精力。她期望試行的人手比例，有助減輕員工工作壓力。

相關字詞﹕幼兒工作者 保護兒童會 虐兒 童樂居

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