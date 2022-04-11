防護中心分析10萬未成年患者：每萬宗兒童個案 未打針重症為打兩針8倍

65死 歐家榮：死亡個案有下降趨勢

當局昨公布再多65宗患者離世個案，連續兩日少於70宗，歐家榮表示，死亡數字由3月高峰近300宗，下跌至近日少於100宗，顯示死亡個案有下降趨勢。醫管局總行政經理劉家獻表示，過去一日再有53名患者在公立醫院離世，另公布12宗滯後呈報離世個案，包括一名31歲男子，去年8月接種第二劑復必泰疫苗，10月曾求醫私家醫院及轉介至公院，心電圖顯示不正常，診斷為心包心肌炎，服藥後好轉出院。至今年3月9日，男子在家暈倒及曾抽搐，送院時無心跳呼吸，入院快測陰性，最終搶救不治。法醫抽樣檢測，顯示死者對新冠病毒呈陽性，詳細死因有待解剖。

本港昨日新增1921宗陽性個案，歐家榮表示，難以預計會否出現第六波疫情，雖然現時疫情回穩，但世界上可能會出現新的變種病毒，而市民免疫力可能隨時間下降，從而增加受感染風險，故需要密切注視未來疫情會否出現反彈，現時建議60歲或以上者接種第四針疫苗，稱科學委員會將審視各地疫苗發展和最新數據，如有需要會商討其他市民是否要打第四針。

（新冠疫情）