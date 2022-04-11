羅致光：未來安老發展 合約院舍為主 政府興建私人營運 服務券買位制輔助

來年撥款建16間資助院舍 涉2801宿位

羅致光昨在網誌表示，第五波疫情下安老院成為重災區，社會對院舍多方面問題的關注程度，可說是政府、立法會及社會達至共識的關鍵時刻，而增加資助宿位及改善私營院舍質素是未來安老院發展的大方向。

羅致光又提到，來年有16間資助安老院需獎券基金撥款興建，涉2801個宿位，啟動興建量是4年內第二多。

社署2001年起透過公開招標向私營機構及非政府機構批出安老院服務合約，現有36間合約院舍。據社署數字，截至去年底共793間安老院。羅致光表示，未來安老院主體發展會以合約院舍為主，輔以院舍服務券及買位制度；若能提供更多用地興建更多合約院舍，建築成本由政府承擔，私營機構可公開競投營運，當中一定比例為非資助宿位，間接減少私營機構需在私人巿場租用場所提供院舍服務。

提修例增安老院人均面積

稱不符買位質素院舍 一段時間內消失

政府已提出修例，提升安老院質素包括增加人均面積。羅致光說，符合發牌資格但不符合買位院舍質素的私營安老院，在修例獲通過後一段時間將基本消失，現屆政府雖未能即時解決私院質素問題，但已建立取締路線圖。

安老服務協會主席陳志育指出，合約院舍環境較好，機構毋須付租金，政府對機構服務質素要求及人手標準較高，但政府興建合約院舍速度慢，所涉程序動輒需7至10年，「無法回應社會逼切需求」，促加快程序。他說，政府仍在宿位供應「追落後」，但仍有很多問題未解決，疫情已揭露安老服務最脆弱之處，加上面對「高齡海嘯」，未來須改革安老服務，促政府深刻檢討。

業界指政府興建動輒10年 促加快

林正財：院舍高限礙增人均面積

安老事務委員會主席林正財表示，政府曾研究放寬安老院24米高度限制，但消防處因安全理由「企得幾硬」，他質疑醫院容許20層高，但院舍卻不能善用土地以大幅增加牀位及空間，冀下屆政府有決心解決問題。他說，疫情反映安老院空間不足，易引起傳播，需更大空間，按現時興建速度及高度限制，很難大幅增加院舍人均面積。他說，有關院舍修例若然通過，仍有頗長過渡期，認為應加快落實新措施。

明報記者

（新冠疫情）