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病人組織籲准院舍長者、兒童轉打復必泰

【明報專訊】政府本周將公布放寬社交距離措施等細節，病人醫護權益協進會預計復課及防疫措施鬆綁後，疫情有可能反彈，建議政府改為院舍長者接種復必泰疫苗，同時容許兒童在接種第二劑疫苗時選擇接種復必泰，以減低老少重症死亡。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝稱，為長者接種高效新冠疫苗，已充分證明可減入院及死亡率，政府早前開始為院舍長者接種科興，預計到7月才完成第三劑，全程需時4個月，而復必泰疫苗則只需21天便完成接種兩劑，認為除非長者或家屬反對，否則應把握時機，全面為院舍長者打復必泰，讓長者盡快獲得更高保護。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜說，對比新西蘭數據，在Omicron疫情中，本港60歲或以上長者、19歲或以下兒童及青少年感染後的死亡率，分別是新西蘭的4倍及12倍（截至4月8日數據），香港情况較嚴重的原因之一，是在第五波疫情初期疫苗接種率較低，僅48%人已完成基本接種，新西蘭則為91%。

倡復課後減課室人數集體活動

龐朝輝另引述美國數據，稱截至3月31日累計約1280萬宗兒童感染個案中，逾三分之一在今年1月復課後確診，料本港復課後確診個案同樣增加，籲家長盡早讓子女打疫苗，並建議政府容許兒童第二劑可轉打復必泰。他又建議校方復課後減少每個課室人數、准部分學生在家上網課、盡量減少集體活動，以減低感染風險。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 病人醫護權益協進會

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