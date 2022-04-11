學生上課前須快測 林鄭：每日或隔日驗需評估

【明報專訊】學生4月19日起分階段恢復半天面授，政府預告要求學生返學前做快速抗原測試。行政長官林鄭月娥昨稱，是每日還是隔日快測仍要再評估，稱很快會公布。她說，有人認為應禁止未打疫苗學生返學，她強調政府立場是不以打疫苗決定學生能否返學，指未打第一針的3至11歲（幼稚園和小學生）涉20萬人，「是否忍心讓這三成多學生見到其他同學可以返學，但他們只可留家網課？」她說當政府採取以學生為本、以小朋友利益為依歸的立場時，便要考慮管理風險，返學前快測是安全的做法。
林太稱，若學生不能回校上課，對他們的影響很大，不但影響學習，亦影響心理和社交；特別是弱勢社群的學生，他們居住環境較狹窄，需要更多空間讓他們學習和與其他人相處、互動等。她稱，看戲、吃飯要疫苗通行證，但如返學都要疫苗通，對好多同學不利，強調回校上課對學生的心理健康、學習和成長非常重要。
打針非回校上課前提 不輕易停課
被問到日後停課標準會否放寬，林太稱，現時目標是讓學生盡量回復正常的學校生活，不會輕易停課。學校過去出現確診或密切接觸者便須停課，她稱經過兩年多經驗，「這些是可管理風險」，尤其Omicron引致的病徵輕微，除了有醫療原因，絕大部分職員和教師已打疫苗，認為客觀條件不相同時應調校政策。
教聯會昨表示，對於有意見認為只讓已打針學生返學，教聯會表明不支持，稱過去兩年多全港學校經歷多次停課、轉網上授課，教學效能大打折扣，學生學習成效未如理想，亦影響身心健康發展。該會稱支持復課安排，認為半日面授風險相對較低，指毋須接種率九成才可復課；又認同學生返校前做快測安排，惟局方須提供相關配套，為學校提供更多津貼以購買快速測試劑，供有需要學生使用。
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