消費券效應長洲迫爆 康復者抗疫疲勞散心

昨午長洲街頭擠滿遊人，小食店外不少人站在街邊吃炸雪糕、大魚蛋等小食。社工邱先生偕文職女友梁小姐趁假日前來遊玩，一直在家工作的梁小姐表示「困了在家很久」，二人見疫情回落，故外出遊玩；兩人稱於3月中旬染疫，已不擔心疫情，「（疫情）一定有，已經這麼多年，我們都不會驚，已經中過、好番，無乜感受」。

長洲居民楊先生稱，人流較一個月前多三至四成。他認為如要上班，人流會為島上居民帶來困擾，但昨日是假日則可接受。至於遊人除口罩當街進食，他說有一定風險，但不擔心，因不少人已染疫，加上病徵不嚴重，他自己亦已放鬆不少。

小食店負責人鄺先生表示，上周清明節人流更多，昨午人流相比則少了兩至三成，他估計不少市民因獲發消費券而留在市區購物，減少到離島意欲，認為消費券無助小店生意，但整體可帶動人們消費。他預期復活節長假期生意會更好。

長洲紀念品店：本月生意有起色

在長洲大街售賣平安包和飾物等的紀念品店，有不少遊人光顧，其中一間紀念品店負責人黃太稱，本月生意有起色，形容上月生意跌到谷底，「不見一半有多，賺到不夠交租」，她說本月起因學生假期，加上有消費券帶動，生意不錯。

在東灣泳灘，有市民在防鯊網範圍外踏水和在沙灘玩沙，也有人搭起帳篷。育有一名10歲女兒的劉先生，一家人與女兒同學家人結伴到長洲遊玩，兩個女孩在沙灘追逐嬉戲；劉稱過去一年多均沒出遠門，兩家人見疫情回落，趁「暑假」由屯門來長洲，他認為每個人都要外出放鬆，「大人起碼有得返工，（小孩）至少都要有得出街」。

飲食業界：消費券後生意升一成

黃家和說，周末商場有不少人在食肆外排隊，但因二人限聚及晚市禁堂食，生意始終未能恢復。他說首期消費券派發至今，餐飲業生意上升約一成；又稱過去派發消費券業界可受惠當中的三分之一，惟預期今輪只能受惠六分之一，認為要到下期消費券派發，整體生意才明顯增加。

（新冠疫情）