林鄭稱現時疫穩 4．21應可鬆綁 下周復課防疫要求 最快今日公布

上周末2202宗快測陽性 近七成無病徵

歐家榮稱計劃初見成效

本港昨新增1921宗新冠病毒個案，當中1033宗為快速測試呈報。政府早前呼籲市民過去3天參與全民自願快速測試，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本月8日（五）及9日暫時收到2202宗快速抗原測試陽性呈報，部分市民可能未完成呈報，估計數字會進一步上升。他稱，按中心觀察，本月8日前呈報的個案中，約65%人出現病徵；相反上述2202宗個案中，有68.7%人無病徵，從而可知部分人本身無病徵，是響應政府呼籲測試下發現陽性，而快測和核酸檢測個案的比例，亦由月初約1比1的水平，升至近日1.8比1，顯示快測呈報個案明顯增加。

歐家榮認為，初步見到計劃有成效，稱上述無病徵個案若未有接受快測，將不知自己染疫，或會繼續外出及接觸他人，會令傳播鏈蔓延、社區繼續出現個案。

本周敲定交還公屋及過渡房屋

林鄭月娥上月公布，若疫情沒反彈並繼續呈下降趨勢，將會由本月21日起分3階段、3個月放寬社交距離措施。林太昨表示，現時疫情沒急速反彈，個案持續下降，是時候細化如何放寬社交距離措施，又稱本周將會公布全港學校在復活節後分階段復課安排（見另稿），以及敲定早日將徵用作社區隔離設施的公屋及過渡房屋單位交還予有需要的居民。

按照當局上月公布的放寬社交距離措施路線圖，首階段將放寬晚市堂食至10時，重開健身室和美容院等表列處所。餐飲聯業協會會長黃家和稱，酒樓已有不少客人預訂4月21日起及其後的晚市堂食，以家庭客為主，認為不少市民都想有家庭聚會。他稱，本月7日派發消費券後，業界生意回復正常情况下四成，若放寬晚市堂食，料會回復至六成，但酒樓首階段仍做不到大型宴會，第二階段放寬又未知確實日期，難以預約。

黃家和期望，即使措施再有變數也向「好的方面調整」，現時疫情相對受控，若確診數字跌至低三位數，希望政府可首先考慮調整食肆晚市堂食及人數的限制。

健身業界稱重開首日已有預約

美容業界憂人手不足

香港健體專業人員總會會長王曉山相信，健身室首階段即使可重開，人數上限亦不會太寬鬆，仍未結業的健身室，近期都主動致電舊客提醒健身室快將重開，21日起的兩至三星期，大部分繁忙時間都已有預約，主要為已購買團體班及私人教練的客戶。

香港美容業總會創會主席葉世雄則稱，業界要為復業而做的準備並不多，已購買套票及預繳療程的客人主動預約數目很多，不少人也想重開後第一時間前往，反而擔心員工人手不足，因停業逾3個月部分員工或已轉行。他稱，去年12月至今年1月初，業界一度回復七至八成生意，但重開後需要先消化預繳消費的療程，預計需要3至4個月時間才可回復第五波疫情前的生意額。

明報記者

（新冠疫情）

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