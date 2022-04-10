還原紅磚黑格 前政務司官邸現真身 逾百年歷史 「鄉村式風格」裝飾港少見

明報記者 馬耀森

坐落大埔元洲仔 鍾逸傑最後住客

元洲仔昔日是位於吐露港的小島，四面環海，後來當局填海，將元洲仔與內陸相連。前政務司官邸是港英政府在新界最早興建的建築物之一，初時為新界理民官官邸，後改為政務司官邸，最後入住的官員為鍾逸傑爵士夫婦。該建築於1986年交由世界自然基金會發展成自然環境保護研究中心，基金會2019年透過歷史建築維修資助計劃，申請撥款約170萬元，為建築物作外牆維修，去年1月完工。

法定古蹟 現為環保研究中心

負責復修項目的資深建築保護師徐聖傑說，團隊於2019年到場考察，發現這幢兩層高建築外牆呈米色，牆身方格呈淡綠色，紅磚被油漆覆蓋。他對比昔日照片後，發現該幢建築應有部分紅磚外露，而原來方框則是黑色。

團隊嘗試剷走部分油漆及批盪，讓紅磚重見天日，又分析外牆油漆共有13層，最底即建築物外牆最初髹上白色油漆，中間有數層是米色。徐聖傑說，這幢臨近海邊的建築物保養不俗，整幢只有約百多件磚塊因破損較嚴重而要更換，餘下紅磚都是「原裝」，經歷百年歲月，只是表面變得較粗糙。

保養不俗紅磚多「原裝」 復修外牆獲保育獎

徐說，復修歷史建築其中一項重要原則是忠於建築物的原真性（authenticity），團隊將建築的紅磚重現，以及將外牆方框變回黑色，這除了將建築外貌還原，亦可彰顯原來的建築風格。他說在香港從未在其他殖民地建築見過外牆以黑色方格裝飾，認為該建築本身以鄉村式風格設計，受當時的藝術與工藝運動（Arts and Crafts movement）影響，例如建築物本身並非對稱設計，在鄉村式建築很常見。至於黑色方框是於牆身做粗砂批盪，令方框圖案稍為突出約20至25毫米，外表看來有如木結構，這些都是鄉村式建築可見的風格。

由一班文物保護師組成的香港建築文物保護師學會，上月公布2021年香港建築文物保育大獎，共有3個項目獲獎，前政務司官邸獲頒「復修特別表揚獎」；三級歷史建築中環街巿獲頒「活化特別表揚」，法定古蹟前法國外方傳道會大樓（即前終審法院）獲頒「活化大獎」。

（城市保育）