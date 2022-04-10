山客「下城門水塘」墮30米坡亡

死者54歲姓關，昨早9時許偕男友人一同由城門水塘出發行山，至11時許行至下城門水塘一帶時，失足墮下約30米山坡，重傷昏迷，友人見狀報警。救援人員到場，男子由直升機送到東區醫院搶救，其後證實死亡。死因有待驗屍確認。

塘底乾涸多人「打卡」 山坡有繩供游下

下城門水塘近日乾涸龜裂，吸引不少市民到塘底拍照「打卡」。現場附近一個山坡處，有市民遺下一條繩，供其他行山者游繩到塘底，山坡底遺下一灘血迹，暫未知死者失足前是否曾游繩。

昨午5時，下城門水塘遊人過百，不少人前往「打卡」。行山客葉小姐昨日游繩而下，她稱山坡上的石「好鬆」，山坡十分斜，近乎打直，游繩時不能只依賴繩索，「要自己用力」。她說是行山經過該處，並非特意前來「打卡」，亦不知道該處曾發生意外。特意前來拍照的梁小姐稱，知道事發地點較危險，會找較不斜的山坡「慢慢落」。

死者與母親、就讀中一兒子及外傭居於葵興邨，其子向傳媒表示，父親任職採購，為家中經濟支柱，早年與妻離婚，疫情期間開始行山，親友稍後會協助處理後事。

水署稱擅闖違法 定期巡查必要時執法

水務署回應，下城門水塘目前水位處於較低水平，有部分低地未有儲水，遊人絕不應進入及在這些地方嬉水或游泳，否則觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，亦有意外風險。署方已在適當位置設置警告牌，並定期巡查，必要時執法。水務署網頁顯示，下城門水塘4月1日存水量為0.096百萬立方米，僅整體容量2.23%，為現時全港最少儲水量的水塘。