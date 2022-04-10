警破3宗涉「套現」消費券 拘3男 網上宣傳約店舖交收 正追查「光顧」者

西九龍總區重案組署理總督察林子鎌表示，警方近日留意到有人在社交網站刊登廣告，聲稱可套現消費券，會相約市民到指定地點或實體商舖，並提供店舖付款碼，再以八至九折價錢以現金兌換消費券。探員其後喬裝成有意套現的市民，鎖定3名涉案男子。警方前日於旺角、深水埗及將軍澳以欺詐罪拘捕3名33至45歲男子，3人分別報稱店東、售貨員。

利用寵物店「超市」夾公仔店

據了解，警方留意到facebook一個名為「真錢包戶口搵食群」有大量聲稱可兌換消費券的帖文。其中一名被捕人於深水埗區一寵物店以2700元兌現喬裝探員的3000元消費券。被捕人在喬裝探員未消費下，出示寵物店支付平台二維碼，供對方以消費券付款，當場被捕。

另一名被捕人相約喬裝探員在將軍澳會合，並指示到唐俊街一超市以消費券購買3000元現金券，超市因有額外獎賞而實得3170元現金券，被捕人再以2560元向他購買現金券，當場被捕。最後一名被捕人在旺角「夾公仔」店內以4500元套現喬裝探員的5000元消費券，當場被捕。3人被捕後均承認為賺取差價而犯法。

光顧者亦犯法 去年至今10店違規套現

警方稱，3人曾為其他市民套現消費券，但不便透露涉款及成功宗數，僅稱涉及不同支付平台，正聯絡支付平台，如有需要會凍結有關帳戶或將商戶列入黑名單。警方又稱，將繼續追查曾與被捕人套現消費券的市民，不排除有更多人被捕。財富情報及調查科署理總督察戴焯賢稱，如市民連同商戶以不法手段製造假交易紀錄套現消費券，或干犯串謀欺詐罪。

政府發言人回覆查詢稱，消費券計劃去年推行至今共約10家商戶因涉嫌違規套現，已被相關營辦商凍結或取消帳戶。政府亦將20多個涉嫌違規套現的個案轉交執法機構跟進。

八達通稱需要時配合警方調查。Tap & Go母公司香港電訊回覆，暫未有接獲相關個案查詢，不便評論。AlipayHK發言人不評論警方正調查的個別事件。WeChat Pay未有回應。