律政司引國安法向高院申請 凍結許智峯及妻母在港財產

許智峯在帖文上載限制令首頁。他表示，有關命令是按《港區國安法》第43條實施細則附表3的第7條發出，禁止他們處理在香港的任何財產，若違反命令，可處刑事藐視法庭罪，可判監5年或罰款50萬元，或財產被檢取。他表示該命令明確禁止他們親自或透過代理人從香港移走任何名下的財產；賣出、處理任何香港境內的財產，或將任何財產降值。該命令亦列出他們3人所有本來已被匯豐凍結的戶口及結餘，指明命令涵蓋戶口中所有存款。許說命令並無交代施加財產限制的理據，牽涉什麼案件、哪條罪行等。

許智峯表示，該命令有效期由今年4月6日發出起計，直至6月10日。高院訂下當日早上就該命令設不公開聆訊，聆訊法官為國安法指定法官陳慶偉，律政司屆時將向法庭申請將財產限制令無限期延展，直至法庭另發命令為止。

許批威嚇異己野蠻株連

稱財產已移 沒實質影響

許智峯批評「港共政權」以司法打壓反對聲音，以經濟手段滋擾及威嚇異見者，與國家安全無關，手法卑劣，予以譴責。他表示與家人早於離港後出售所有在港物業，並將所有財產轉移外地，是次財產限制令形同虛設，對他們沒有實質影響。

他又表示，其妻子和母親皆為主婦，從未參與政治或公共事務，更遑論與國安法扯上任何關係，形容今次是「國安法權力無制約下的野蠻株連行為，手法可恥」，呼籲香港及國際社會關注事件。

（港區國安法）