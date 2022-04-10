疫情無大反彈 優先歸還公屋過渡房 林鄭盼本周初定日子 公屋聯會：未必適合再徵用

林太昨表示，希望本周初可決定何時盡早歸還這些房屋單位，給已獲分配或即將獲分配入住單位的市民，「因這些都是目前已輪候公屋一段很長時間和居住環境比較惡劣的居民，亦需特區政府關心，因此我們不會長時間佔用這些房屋資源」。

準住戶憂拖延 礙子升中派位

本在2月獲派皇溢樓單位的葉女士，兒子準備下學年升中一，本希望為他報讀粉嶺附近中學，但單位被徵用後，她查詢過教育局相關部門，獲悉未正式取匙未能改校網。她擔心拖太久未能上樓，影響兒子統一派位，為兒子升學安排感焦慮。得悉特首準備交回徵用的公屋單位，她未敢百分百相信，「上午開記者會，下午可能又會有其他決策，誰會知道呢？」

料最快6月還 劉國勳盼加快

民建聯立法會議員劉國勳上月收到數百個準住戶求助，他說得悉政府預計需兩個月清空及消毒單位，亦要還原大廈公用設施，即起碼要6月才能交還，盼政府能縮短至一個月。公屋聯會總幹事招國偉認為，經第五波經驗，相信當局了解到家居隔離也可行，加上大批隔離設施已落成，公共屋邨未必適合再徵用。

河套區醫院已交付未營運

至於落馬洲河套區應急醫院，林太稱雖已交付但仍未營運，她也未有機會前往。她又說，有需要時便會開始使用河套應急醫院，又澄清工程沒有影響首期港深創新及科技園的興建。

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