自願快測首日 呈報回升300多宗 七成無病徵 林鄭：開心未大升

核酸897陽 兩月首降至3位數

本港昨日新增2535宗新冠病毒陽性個案，其中核酸檢測陽性個案有897宗，是2月11日以來核酸陽性數字首次低於4位數。快速抗原測試個案走勢則相反，政府呼籲市民前日起一連3日全民自願快速測試，衛生防護中心在首日錄得完成呈報的快速測試陽性個案較前一日上升，有1638宗，扣除院舍呈報和市民致電呈報個案，有1272宗是在4月8日採樣。

張竹君：真實響應數字非想像中高

衛生防護中心分析前日完成呈報的快速測試陽性個案，約三成人有病徵，六至七成無病徵，與以往六成人有病徵、三成人無病徵的分佈不同。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示：「證明有些人士響應呼籲，即使無病徵，但都做了檢測。」張又說，過去一段時間核酸檢測陽性和快速測試陽性數字同時向下跌，而最新核酸檢測陽性數字下跌，抗原測試則上升，亦證明有市民響應全民快速測試，但真實數字不是想像中高。

港大利用快速測試計算「新冠病毒感染時點患病率」，截至4月8日的時點患病率為0.36%，該患病率包括在檢測當日之前已驗出陽性、但未轉陰性的患者，以及新發現為陽性的患者。被問及全民快速測試找到的個案數目為何與港大時點患病率推算的陽性個案有差距，張竹君解釋，若港大計算的時點患病率是代表全港情况，0.36%的時點患病率代表2萬多人會驗出陽性，當中包括之前數日已驗出陽性的數千人，但該數字每日有波幅，當數字較低時，置信區間會較闊，不確定性較大，中心也不知真實情况如何。

原料3萬隱形患者 林鄭新推算減半

林鄭月娥前日在抗疫記者會中曾表示，據港大推算的4月6日時點患病率為0.56%，再假設四分之一人早前已感染，估計全港或有3萬隱形患者。林鄭月娥昨稱，4月7日的最新時點患病率「戲劇式下跌（dramatically fallen）」到0.26%，若按最新數字推算，估計全港染疫人數下跌到1.4萬。她又稱，自己前日發現，由於香港每日仍有二三千新增確診，假設他們起碼要用四五日時間才康復，以全港740萬人計算，即大約有六七千人是感染而未曾康復，再推算下去，就會發現，早前推斷四分之一人早前已感染亦未必準確。

被問到自願快速檢測計劃成效時，林鄭月娥說，上升幅度並非如一般預計會突然出現一兩萬宗個案，「其實是一個非常好的消息，即是說社區內的隱性傳播鏈並不是多得這麼厲害」、「大家不要看到4月8日經快速檢測呈陽性的個案數字不是很多而失望，大家應該開心，我亦開心」。

抽查揭陰性亦呈報 籲毋須

衛生防護中心表示，抽查快速測試呈報個案時，發現有市民快速測試「一條線」，可能是以為陰性也要呈報，提醒只有陽性才要呈報。此外，中心稱約有一成至一成多的市民有高危因素，不適合家居隔離。

明報記者

（新冠疫情）