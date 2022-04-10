政府1月初收緊多項社交距離措施，包括食肆晚上6時後禁堂食、戲院及健身中心等表列處所須關閉，但疫情未有放緩，措施陸續延續至4月20日。市面人流大減，加上員工需隔離或檢疫，多所店舖相繼倒閉或須暫時停業。

「做幾十年飲食業都未見過咁嘅情况，SARS都未試過休業」，旺角倫敦大酒樓2月12日起暫時停業，近50日後近日已重開。副總經理蘇萬誠逾30年前成為酒樓股東，多年來遇過疫症、社會運動等，連新冠疫情都走過四波，惟此波疫情是他面對過最大的困難。

中小學停止面授課堂、部分公務員及私人機構員工在家工作、2月尾開始有消息指政府將推行全民強檢，連同確診個案不斷上升的陰霾，市區人流大減。蘇萬誠形容二三月街道相當蕭條，「無諗條街可以靜到咁樣」。

在現時「疫苗氣泡」下，食肆不能舉辦宴會，位於沙田城門河畔的婚宴場地夜裏烏燈黑火。「宴會生意在第五波幾乎已經停擺」，倫敦大酒樓原有近六成生意來自舉辦宴會，早前要求部分宴客需接種疫苗等措施令生意大減，另有食客因確診數飈升而臨時取消宴會。失去宴會生意加禁晚市堂食，相比2018年，酒樓現時的生意額不足當時的四分之一。

過去3個多月，我們生活在前所未見的香港。近日確診個案漸趨回落，政府高層說不要糾纒爭論清零或共存，惟另一邊廂宣布暫緩全民檢測，並在月尾逐步放寬社交距離措施。踏入4月，恐慌過後市民生活節奏能否復常？本港疫情是否終於迎來終點？

（新冠疫情）