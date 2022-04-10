鍾南山：兩針滅活疫苗後溝針 抗體較高

許樹昌：溝針可短暫提升抗體

長遠要靠第二代疫苗

本港已有逾578萬人接種第二針新型冠狀病毒疫苗，接種率85.9%，當中逾295萬人已打第三針。

政府近日公布不同年齡層、不同接種情况的死亡率，並分別列出科興和復必泰數據，大部分年齡層沒打針死亡率均較高，而同一年齡層、接種同一劑次後，大部分打復必泰的死亡率低於科興，但80歲以上打三針的死亡率，以打復必泰較高，有1.19%，而打科興的死亡率則有0.98%（見表）。醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook稱，數據值得參考，打復必泰保護率較高，科興亦十分有效，打三針後兩者死亡率大至相若。

打復必泰大多情况死亡率較低

梁柏賢：三針與科興死亡率相若

據《人民日報健康時報》報道，鍾南山在一個網上演講表示，第三針打「異種疫苗」，預防感染率可大升，打兩針科興後打一針mRNA疫苗（復必泰屬此類），14至30日後預防感染率達92.7%，預防重症率達97.3%。他說自己第三針打重組蛋白技術的「智飛」疫苗。

許樹昌向本報稱，據已刊出的數據，本港兩種疫苗打3針後都有相同T細胞功效，可減低重症、入院及死亡風險；若以往打了兩針滅活疫苗，研究數據顯示，第三針轉用mRNA「溝針」，可短暫提升抗體水平約三四個月，減受感染風險，長遠要靠第二代疫苗提供更精準及持久保護。

他又說，Omicron出現前，mRNA疫苗的抗體可維持6個月，但Omicron「免疫逃逸」很強，抗體只能維持三四個月，最近以色列研究顯示，第四針後抗體只維持兩個月，但減重症、入院及死亡功效大增。

（新冠疫情）