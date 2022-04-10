楊潤雄：研返學前須快測 教界：難日日測逐一查 盼採「信任制」

楊潤雄昨在港台《星期六問責》表示，對於恢復面授後學生回校前是否要做快測，初步想法會是「要做」，因若能較頻密檢測，例如每日檢測，便可「日日知有多少確診」，衛生防護中心掌握校內染疫情况後，有較多空間決定何時需停課，「耐唔耐一宗個案，未必要停課」；日後染疫個案如低於某百分比，風險仍可接受，便可繼續上課，但如一兩日內檢測陽性數字「大得好緊要」，就要視乎情况停課。

楊：快測密度未定 細節待商

至於檢測頻密程度、校內陽性比率多少才停課，楊稱仍待與衛生防護中心商討，冀可制定清晰標準，若實行，會為清貧學生提供檢測包。他說局方前日曾與校長代表會面，與會者普遍贊成當局安排。他又稱，按現時疫情發展，有信心中學文憑試（DSE）可如期本月22日開考。

楊昨未提及學生做快測後的安排及會否需申報結果，而今屆DSE考生每日赴考前亦須做快測，但只需填表申報，當局不會逐一檢查，有需要才抽查。

津貼小學議會主席胡艷芬前日曾與教育局會面。她稱業界在會上表達，校方難逐一檢查全校學生的快測結果，冀可沿用現時體溫申報表安排，採取信任制，由家長填寫表格及簽署，有需要才抽查；如校方毋須檢查，即使日日快測，校方亦能應付，但有家庭或不夠檢測包。她說會上亦有建議指已完成接種新冠疫苗的學生可毋須太頻密快測，例如只需一周兩次，未打針者才需頻密做，業界普遍支持，盼當局考慮。

直資學校議會主席陳狄安說，如措施有助當局制定停課標準，令學校更易處理停課，業界會接受；至於如何處理瞞報或造假，他說相信家長明白措施屬社會責任，為保護子女應會守規檢測。

倘學生忘做快測准進校否

張勇邦冀局方定清晰指引

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，關注如有學生忘記或早上趕出門沒做快測，校方可否仍容許他進校，而若學生已返校，校方亦無理由「趕學生出門」，冀局方制定清晰指引，訂明校方會否獲授權安排在有需要時為學生即場做快測。

明報記者

（新冠疫情）