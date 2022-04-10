狄志遠倡「檢視小組」涵業界代表 理順送院隔離準則

院舍倡零星即送走 逾半染疫可留守

百樂護老院長陳芝認為，未來兩個月政府要未雨綢繆迎接下一波疫情，應檢視物資支援、運送院友到隔離設施等安排，「要有清晰流程，條路要點行」，例如呈報確診個案後，如何決定送走還是原址隔離。她說，初期若院舍僅零星個案，最好確保立即送走確診院友以保住院舍，但當院舍已逾半人染疫，而員工可繼續照顧院友，亦可考慮留院舍隔離。她以其院舍為例，初期搬院友到不同區或樓層，是為保住部分院友免感染，但當逾半院友已染疫，「再搬就無意義」，當一間院舍感染人數每升一級，應對方案也須改變。

文化村長者服務總監阮家慧認為，原址隔離是錯誤決定，是引發多間院舍大爆發的主因，「若一早覺得院舍合適隔離，（社署）指引就不會只要求院舍每50人一間隔離房」。她說，社署安老院牌照事務處理應清楚知道院舍環境及硬件是否合適原址隔離及承受能力有多大，應盡快全面檢討，同時值得重新檢視發牌要求，例如房間隔板須多高。

陳芝說，院舍提供照顧服務，「不是餐廳可關門7日消毒」，仍須人手照顧院友，「應以院友及員工，綑綁去諗照顧計劃」，政府要思考當院友染疫，員工須否檢疫或是否可在院舍閉環管理並照顧院友，或有其他人手支援。

勞福局：未來數周蒐集業界意見

政府成立跨部門小組檢視及加強院舍抗疫能力，由勞福局常任秘書長劉焱牽頭。狄志遠認為，小組應加入安老業界代表，舉辦焦點小組了解業界在第五波面對的困難，並在第六波前理順部門協調、院友送院及隔離等安排，又稱不應再原址檢疫。他認為疫後要成立獨立調查委員會檢視政府抗疫工作及有否官員須問責。勞福局沒回應會否在小組加入安老業界代表，稱未來數周會向業界介紹跨部門工作小組的建議及蒐集他們意見。

（新冠疫情）