【Emily】響應一連3日「全民快測」 洪為民叫大家盡責任檢測

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍亦都上載快測結果，並引述《我願意撩鼻》嘅惡搞歌詞，笑言「唔做都知身體好」。佢話自願檢測當然係自願，不過如果有足夠多人自願參加，令到疫情加快受控，希望可以避免對所有人都麻煩又成本高昂嘅強制檢測。

顏汶羽tag聶德權做快測

局長一早做咗

民建聯發起「#全城快測333Challenge」，呼籲市民連續3日上載快測結果，tag埋3個朋友快測。各民建聯立法會議員噚日陸續上載檢測結果，主席李慧琼就tag咗立法會主席梁君彥、內會副主席馬逢國同立法會秘書長陳維安；顏汶羽就tag咗公務員事務局長聶德權。不過局長已早一步出post呼籲市民快檢，話自己7點前已做快測，仲每日出門前都做，見到陰性結果就安心工作，但局長張相無顯示到結果呢。

新民黨立法會議員黎棟國都喺fb上載自己拎住檢測棒嘅相，「報告」自己瞓醒第一件事就係做檢測，結果呈陰性。