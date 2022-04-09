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2022年4月9日星期六
港聞二
京准辭職 李家超：行我將會行的路 開始收集提名 今辦網上記者會
稱錯過時機 葉劉：今次唔選，將來都唔會
政務司長懸空 國務院昨未公布安排
涉串謀「扮打針」 護士、教師5人被控 護協稱匪夷所思 憂損專業形象
2.5億電騙案拘78歲「特務」 自稱受害者
的士申加價 陳帆稱平衡市民接受程度
「後5年」23.5萬伙公屋 「短中期潛力地」佔1/3
黎智英律師促聯國查中港「法律騷擾」 保安局：毫無根據
報道稱設射催淚彈小窗 警新「戰術巴士」今季起交付
封關兼學童減 北區小學連續3年縮班 教局約見個別學校談收生 昨全港發「開班信」
控煽動兩旁聽者提堂 一保釋一暫還押
理大外衝突案 控方申合併案件遭拒
李梓敬質疑被懲公僕少 聶德權：部分採簡易行動
官令福臨門掌門公開部分債務重組文件
輕微碰撞後失控 「波子」墜10米坡
尊子漫畫
【Emily】響應一連3日「全民快測」 洪為民叫大家盡責任檢測
【Emily】自由傳道人選特首 「強力領導唔係靠惡」
【Emily】兩個月無見 王逸戰獄中「進化」大隻仔
【Emily】回歸25年 港台炮製特輯
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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京准辭職 李家超：行我將會行的路 開始收集提名 今辦網上記者會
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