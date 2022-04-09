官令福臨門掌門公開部分債務重組文件

指帳目和電郵跟欠債詳情有關

判辭稱，徐德強2020年11月被另一財務公司入稟呈請破產，他2021年1月提出債務重組方案，提議以1300萬元抵銷所有債務。徐當時稱，6.13億元的總債務中，逾兩億元債務來自其家庭成員，以及他與家人持有的公司Coqueen Limited。

2021年3月，徐德強召開債務重組會議，並稱總債務已增加至9.04億元，其中有4.27億元的新增欠債來自其家人及Coqueen，最終獲近八成債權人投票通過債務重組。惟一個月後，中財質疑徐突然欠下家人大額債款，要求撤銷或暫緩債務重組方案。至2022年1月，中財亦入稟法院，要求徐披露Coqueen的財務報表，以及徐向債務重組代名人發出的電郵等。

法官鄭蕙心考慮證據後表示，部分帳目和電郵與徐德強的欠債詳情有關，裁定徐須向中財披露部分文件。由於中財部分申請得直，徐須支付四成訟費。

【案件編號：HCBI 2/21、HCB1 153/22】