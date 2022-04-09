李梓敬質疑被懲公僕少 聶德權：部分採簡易行動

聶盼勿將個別事件看成整體

李梓敬指出，元朗7．21事件後逾百名政務主任聯署要求成立獨立調查委員會，佔整體約700多名政務主任中的比例高，又稱常有公務員在facebook專頁「公務員secrets」公開政府內部資料，認為政府應「捉內鬼」，他又質疑有百多名公務員拒絕宣誓。

對於李梓敬質疑接受紀律處分公務員人數低，聶德權表示，需視乎不同個案的嚴重程度及情况，按簡易或正式紀律程序行動。

經民聯議員林健鋒關注公務員學院長至今未有人選，聶德權稱招聘已接近尾聲，目標在今年上半年有結果，又說疫情對公務員培訓有影響，例如內地或海外培訓取消，但都轉為網上學習，強調「唔係咩都無做」。開支方面，聶德權稱2022/23年度有關國家事務培訓的預算開支為2900萬元，較上一個年度預算增加25%。