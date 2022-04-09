理大外衝突案 控方申合併案件遭拒

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理工大學，有市民在附近一帶發起「圍魏救趙」行動，引發警民衝突，213人在油麻地被捕。60人否認暴動罪，排期分成6宗審訊。控方提出將其中4案合併為兩案處理，兩項申請昨移師西九龍裁判法院的區域法院處理。法官高勁修聽取雙方陳辭後稱，《香港人權法案》列明，需給被告充分時間準備答辯及與其辯護人聯絡，臨近開審更改審期，對辯方造成不相稱的不便，認為控方未有充分理由，故駁回申請。
官：臨開審改期 對辯方不便
4案合共41名被告均被控一項暴動罪，控罪稱他們2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界與其他人參與暴動。
法庭昨早先處理其中兩案的合併爭議。控方表示，所有文件包括不使用的文件，早已送達辯方，認為影響不大。惟辯方稱，更改審期下部分被告需要更換律師，構成不公；且合併後需額外時間準備，甚至重新審視文件。高官經考慮後拒絕控方申請。
兩案將按原定審期進行，一宗將於5月26日開審，料需時25日，當中包括獨立歌手莊正在內的11名被告；另一案則於6月6日開審，料需時25日，涉及9名17至31歲的被告，包括陳子謙、陳彥宏等人。
控方下午提出合併另外兩宗案件，同樣被高官以相同理由拒絕。其中一宗案件於7月20日開審，涉及18至41歲的被告，包括陳建熹、陳子健等共11人；另一宗則於8月8日開審，涉及10名17至31歲被告，包括黃權龍、高晞朗等人。
【案件編號：DCCC461/21、751、747、766/20】