控煽動兩旁聽者提堂 一保釋一暫還押

下周一續處理保釋申請

被告彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲）皆報稱無業。彭的保釋申請至昨傍晚尚未完成，押後下周一再續。趙則准以2萬元保釋，不得離港，須交出旅遊證件及居於報稱住址，每周到警署報到3次，且不得管有或使用含有任何社交媒體的手機、電腦或類似電子裝置，亦不得作出任何可被視為危害國安的行為或言論。

羅官強調旁聽乃公民權利，彰顯公開司法精神，提醒被告「可以去聽，但唔好做破壞秩序甚至係違規行為」。

兩人同被控於今年1月4日在西九龍法院大樓第三庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或使他人不守法或不服從合法命令的文字。翻查資料，案發當日為鄒幸彤六四煽惑集結案的裁決，鄒求情後旁聽者拍掌及歡呼，至少4人被警員記下資料及逐離庭。

旁聽後拍片評案 彭滿圓另控一項煽動

彭滿圓另被控前年11月17日至今年2月16日作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

彭前年5月創立YouTube頻道「牧師和你顛」，上載多條他旁聽後評論案件的影片。

散庭旁聽者喊「撐住」 官斥責

控方申請押後待警方調查電子設備。沒有律師代表的彭反對押後，爭議案發事隔3個月，警方應有充足時間調查，又透露警員稱已看畢他頻道的逾2000條影片，更能在逾一小時直播片段中擷取一兩句說話，相信警方已深入調查。羅官認為警方有責任仔細調查，批准押後。

散庭時有旁聽者向男被告揮手，並稱「撐住呀、牧師」，羅官隨即轉身斥責「唔好叫喇吓」。

警方國安處日前拘捕涉案4男2女，其中4人獲准保釋候查，包括前職工盟副主席鄧建華及公民記者蕭雲龍。

【案件編號：WKCC 928/22】