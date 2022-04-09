控煽動兩旁聽者提堂 一保釋一暫還押

【明報專訊】一男一女法庭旁聽者被指在前支聯會副主席鄒幸彤六四煽惑集結案裁決當日作出滋擾行為，被警方國安處控以一項「發表煽動文字」罪，其中營運YouTube頻道「牧師和你顛」的男被告，涉發布煽動片段，另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，兩人昨於西九龍裁判法院提堂。控方申請押後案件，並反對被告保釋。港區國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准押後至5月19日再訊，女被告獲准保釋，男被告的保釋申請則押後下周一（11日）續處理，其間須還押懲教看管。
下周一續處理保釋申請
被告彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲）皆報稱無業。彭的保釋申請至昨傍晚尚未完成，押後下周一再續。趙則准以2萬元保釋，不得離港，須交出旅遊證件及居於報稱住址，每周到警署報到3次，且不得管有或使用含有任何社交媒體的手機、電腦或類似電子裝置，亦不得作出任何可被視為危害國安的行為或言論。
羅官強調旁聽乃公民權利，彰顯公開司法精神，提醒被告「可以去聽，但唔好做破壞秩序甚至係違規行為」。
兩人同被控於今年1月4日在西九龍法院大樓第三庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或使他人不守法或不服從合法命令的文字。翻查資料，案發當日為鄒幸彤六四煽惑集結案的裁決，鄒求情後旁聽者拍掌及歡呼，至少4人被警員記下資料及逐離庭。
旁聽後拍片評案 彭滿圓另控一項煽動
彭滿圓另被控前年11月17日至今年2月16日作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。
彭前年5月創立YouTube頻道「牧師和你顛」，上載多條他旁聽後評論案件的影片。
散庭旁聽者喊「撐住」 官斥責
控方申請押後待警方調查電子設備。沒有律師代表的彭反對押後，爭議案發事隔3個月，警方應有充足時間調查，又透露警員稱已看畢他頻道的逾2000條影片，更能在逾一小時直播片段中擷取一兩句說話，相信警方已深入調查。羅官認為警方有責任仔細調查，批准押後。
散庭時有旁聽者向男被告揮手，並稱「撐住呀、牧師」，羅官隨即轉身斥責「唔好叫喇吓」。
警方國安處日前拘捕涉案4男2女，其中4人獲准保釋候查，包括前職工盟副主席鄧建華及公民記者蕭雲龍。
【案件編號：WKCC 928/22】
相關字詞﹕西九龍裁判法院 旁聽師 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 發表煽動文字罪 國安處