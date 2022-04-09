封關兼學童減  北區小學連續3年縮班 教局約見個別學校談收生 昨全港發「開班信」

教育局昨晚回覆本報查詢稱，每年3至4月建議學校於下學年開辦的小一班數，與新學年初點算學生人數後的班數有所不同，故下學年開班數字仍待定。局方稱，會繼續留意疫情發展，以及港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制等，並與業界保持緊密溝通，提供適切支援。

根據政府人口推算（見圖），6歲小一學齡人口持續下跌，持續至2028年才稍微回升。據悉教育局代表近日約見個別學校關注收生情况。

有不願具名的北區小學校長稱，該校收生情况持續嚴峻，下學年小一至小四各級僅開一班，即將面臨連續第3個學年縮班。該校長說，學校面對疫情跨境生流失、學生人數下跌等，均是不可控制因素，認為政府「不應把疫情責任要學校埋單」，冀局方不要單看收生人數，就否定學校努力。他續說，希望向家長發放正面信息，「即使處於劣勢，擔心和焦慮是沒有用，學校疫下會續積極推動電子學習活動」。

校長嘆非戰之罪 倘下學年未通關流失更多

朱偉林認為，北區有學校收生艱難是非戰之罪，又稱政府在學生人數少之下，為配合粉嶺皇后山新公屋落成開辦兩間新小學，區內小學收生競爭更大；又提及倘下學年未能通關，或流失更多學生。

朱續說，疫下跨境生只能網課，北區不少學校設法「綁住學生」。他以任職的鳳溪第一小學為例，學校設各級通訊群組，又稱自己每天將校舍外望的日落照片傳到內地家長群組，每天更新校况，盼增強歸屬感。他又說，學校樂於組織內地家長義工支援學生和安排「異地同考」等，強調「家校聯繫要做好」。

局方稱24人可開兩班「極寬鬆」

現時小學24人便可開兩班，平均每班12人，教育局稱已達「極之寬鬆的水平」。局方又稱，下學年起連續3個學年，每年分別有11、16及15間小學加入小班教學行列。資助小學校長會名譽主席張勇邦建議，當局盡快安排同區學校全面推行小班教學，令各區學校發展更均衡。

張勇邦倡加推小班 安排SEN專責教師

張又稱，若學校收生人數減少，影響所獲資源及教師人手。他建議當局在學生人口下跌時乘勢安排教師專責SEN（特殊教育需要）學童，既能妥善照顧學生，亦能避免裁減教師人手。