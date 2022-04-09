黎智英律師促聯國查中港「法律騷擾」 保安局：毫無根據

律師團隊稱受恐嚇

保安局回覆查詢稱，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，按有關人物或單位的行為採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。 局方又稱《港區國安法》清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，認為聲明對港區國安法的指控毫無事實根據。聯合國人權高級專員辦事處截稿前未獲回覆。

代表黎的英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher稱，香港和內地當局將針對黎智英的法律武器化，以國家安全為藉口採取一系列法律措施，令黎智英沉默及懲罰他表達觀點，同時阻止其他人發表意見。她說重要的權利和自由正在香港迅速消失，促請聯合國和國際社會採取緊急行動追究當局責任。

聲明又引述黎智英兒子黎崇恩促請聯合國特別報告員（United Nations Special Rapporteurs）調查中共透過港府對其父及其他勇敢港人的所作所為。他認為父親唯一罪行就是在暴政前要求民主，又稱父親面對堆積如山的審訊看不到盡頭。他形容，中共將槍枝換上法槌，但在耐心等待下，法律之槌更可在無聲無息下帶來同樣程度的傷害。

黎智英正因2019年國慶遊行的組織未經批准集結罪及前年六四集會的煽惑及參與未經批准集結罪成，共服刑20個月，另外他被控港區國安法下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等3項控罪，以及涉嫌違反將軍澳工業邨租約被控一項欺詐罪等候審。