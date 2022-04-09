「後5年」23.5萬伙公屋 「短中期潛力地」佔1/3

政府曾稱未來10年可提供33萬個公營房屋單位，滿足長策30.1萬伙目標，但未來4年僅7.76萬伙供應下，其後6年仍要「追落後」。

古洞北佔16% 東涌洪水橋各9%

運輸及房屋局回覆立法會議員就財政預算案提問稱，2027/28年度起5年落成的23.5萬個單位中，位於華富北、百勝角路及橫洲等48個具短中期發展潛力用地共提供32%單位，即約7.5萬伙；古洞北/粉嶺北新發展區提供16%，重建房委會工廈和部分港鐵小蠔灣車廠發展計劃等31個其他發展項目佔15%。

已物色適合作公營房屋發展的棕地群的10個項目佔13%，東涌新市鎮擴展和洪水橋/廈村新發展區亦各提供9%單位，粉嶺高爾夫球場局部發展則佔4%。

招國偉盼精簡流程加快落成

至於2026/27年度共2.44萬伙公營房屋單位落成，當中古洞北/粉嶺北新發展區佔1.04萬伙；3個啟德項目則提供4400伙，其中包括房協一個資助出售房屋項目，可提供約1800伙。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，公屋輪候情况嚴峻，冀政府精簡城規流程後，部分原屬後5年的項目可提前完成；而啟德和安達臣道石礦場項目完成後，市區公營房屋會變得很少，但隨發展中心北移，「北部都會區」亦有區內就業機會，「類似衛星城市概念」。